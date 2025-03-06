Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Hattat Hüseyin Kutlu ve ekibi tarafından 8 yılda hazırlanan “İstanbul Mushafı” Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyalılarla buluşturuluyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “İstanbul Mushafı, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve tensipleriyle, hemşehrimiz Hüseyin Kutlu ve ekibi tarafından büyük bir titizlikle hazırlanmış; Kur’an-ı Kerim’in güzelliğini sanatla buluşturan özel bir eser olmuştur. Bu sergiyle, hem sanatın inceliklerini hem de hakikat rehberimiz Kur’an-ı Kerim’in ihtişamını bir arada görebilme imkânı sunuyoruz. Ben tüm hemşehrilerimi hem bu sergiye hem de Taş Bina Sergi Salonu’ndaki Mukaddes Emanetler Sergimize davet ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Hattat Hüseyin Kutlu ve 66 kişilik heyet tarafından 8 yılda hazırlanan “İstanbul Mushafı” sergisi Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde açıldı.

Meram Belediyesi Tantavi Kültür Merkezi’nde düzenlenen İstanbul Mushafı Sergi’nin açılış programında konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Kur’an-ı Kerim’in tüm insanlığa indiğini belirterek, “Yapılan şeyin mükemmelliği aslında bir şaheser olarak tanımlanabilir. 15 asırlık yolculuğun her noktası, virgülü ve her süslemesinden izler var. Aslolan; öğretileri, yasakları ve kuralları değişmeyen Kur’an-ı Kerim’i hepimizin okuması, anlaması ve tabi ki yaşaması gerekiyor” diye konuştu.

“KUR’AN-I KERİM’İ ÖĞRENMEYE VE ÖĞTETMEYE BU TÜR ESERLER VESİLE OLUYOR”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, İstanbul Mushafı’nın çok kıymetli bir eser olduğunu belirterek, “Rasulullah Efendimiz ‘Sizlerin en hayırlısı, Kur’an-ı öğrenen ve öğretendir’ diyor. Burada hem öğrenmeye hem öğretmeye bu tür eserler vesile oluyor. Bu sergide Hüseyin hocam başta olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Ev sahiplerimize, başta Uğur başkanımıza ve Mustafa başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“ESER, İSLAM SANATININ ZEFATENİ GÖZLER ÖNÜNE SERMEKTEDİR”

Konya Vali Yardımcısı Yavuz Güner, 8 yıllık titiz emeğin bir ürünü olan eserin, Kur’an-ı Kerim’e duyulan sevgi ve hürmetin de sanata dönüşmüş hali olduğunu dile getirerek, “Asr-ı Saadetten günümüze kadar Kur’an-ı Kerim’in yazılış serüvenini yansıtan ve İslam dünyasının ortak kültürel mirasını temsil eden Mushaf, bizlere hat sanatıyla maneviyatı bir araya getiren eşsiz bir koleksiyon sunmaktadır. İstanbul’dan sonra şimdi de Konya’da halkımızın ziyaretine açılarak İslam sanatının zefateni gözler önüne sermektedir” ifadelerine yer verdi.

İLMİN, İRFANIN VE SANATIN MERKEZİ KONYA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu dârülmülkü Konya’nın; tarih boyunca ilmin, irfanın ve sanatın merkezi olduğunu; Mevlâna’dan Sadreddin-i Konevi’ye kadar birçok büyük âlime, sanatkâra ve düşünüre ev sahipliği yaptığını anımsattı.

“BU İŞİN ALTINDA KONYALILARIN İMZASININ OLMASINDAN AYRICA GURUR DUYUYORUZ”

Bugün de bu mirası yaşatarak, gelenekten geleceğe köprüler kurmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan Altay, “Ramazan ayının ilk günü Taş Bina’da Mukaddes Emanetler Sergisi’ni açmıştık. Bugün de İstanbul Mushafı sergisini, hemşehrilerimizin ve ziyaretçilerin yararlanması adına açıyoruz. İstanbul Mushafı, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve tensipleriyle, kıymetli hattat, hemşehrimiz Hüseyin Kutlu ve ekibi tarafından büyük bir titizlikle hazırlanmış; Kur’an-ı Kerim’in güzelliğini sanatla buluşturan özel bir eser olmuştur. Tarihe not düşen bir eseri burada sizlerle buluşturuyoruz. Bu işin altında Konyalıların imzasının olmasından da ayrıca gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“SANATIN İNCELİKLERİNİ VE HAKİKAT REHBERİMİZ KUR’AN-I KERİM’İN İHTİŞAMINI BİR ARADA GÖREBİLME İMKÂNI SUNUYORUZ”

İslam tarihi boyunca yazılmış en nadide Mushafların seçilerek 10 dönem, 10 cilt olarak bir araya getirildiğini paylaşan Başkan Altay, “İstanbul Mushafı; İslam sanatının, hat sanatının ve estetik anlayışımızın en güzel yansımalarından biridir. Alanında mütehassıs hattat, müzehhip, mücellit olmak üzere 66 kişilik heyet tarafından hazırlanan Mushaf; 8 yılda tamamlanmıştır. Bu sergiyle, hem sanatın inceliklerini hem de hakikat rehberimiz Kur’an-ı Kerim’in ihtişamını bir arada görebilme imkânı sunuyoruz. Ben tüm hemşehrilerimi hem bu sergiye hem de Taş Bina Sergi Salonu’ndaki Mukaddes Emanetler Sergimize davet ediyorum” dedi.

Başkan Altay, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu kıymetli eserin hazırlanmasında emeği geçen ve hat sanatı konusunda şehrimizde önemli çalışmalar yaparak iz bırakan hemşehrimiz Hüseyin Kutlu hocamıza, tüm hattatlarımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Konya olarak; Kur’an medeniyetine hizmet eden, genç nesillere ilham veren Üstat Hüseyin Öksüz Hocamız ve talebeleri gibi hat sanatında öncü ve örnek şahsiyetlere sahibiz elhamdülillah. Yüce Allah bizleri Kur’an’ın yolundan ayırması.”

SERGİ 30 NİSAN’A KADAR ZİYARETE AÇIK OLACAK

İslâm medeniyetinin 15 asırlık seyrine “Mushaf Sanatları Tarihi” cihetinden bakmayı gaye edinen bir çalışma niteliğinde olan İstanbul Mushafı Sergisi’nde; Kufi, Maşrık Kufi’si, Tezyini Kufi, Kayrevan Kufi’si, Mağribi, Muhakkak, Reyhani, Sülüs, Nesih, Ta'lik ve İcâze olmak üzere 11 farklı hat çeşidi kullanıldı.

Hüseyin Kutlu’nun yazma eserlerinden oluşan özel Kur’an-ı Kerim koleksiyonu, Tantavi Kültür Merkezi’nde 30 Nisan 2025 tarihine kadar ziyarete açık olacak.