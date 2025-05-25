Sosyalist Enternasyonal Konseyi toplantısında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Başkanlığı'na seçildi.MUĞLA (İGFA) - İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı PedroSánchez’in başkanlığında,altı kıta, 81 ülkeden 89 tam üyeyi kapsayan Sosyalist Enternasyonal Konseyi, CHP'nin ev sahipliğinde İstanbul’da toplandı.

Toplantıda, PedroSánchez Sosyalist Enternasyonal Yerel ve Bölgesel Yönetimler Başkanlığı’nın kuruluşunu açıkladı. Yerel ve Bölgesel Yönetimler Başkanlığı’na Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras seçildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başkan yardımcılığı, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke’nin Kadın Sosyalist Enternasyonal başkan yardımcılığı görevlerinden sonra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da Sosyalist Enternasyonal Yerel ve Bölgesel Yönetimler Başkanlığı’na seçildi.

Sosyalist Enternasyonal Yerel ve Bölgesel Yönetimler Başkanlığı görevine seçilen Başkan Aras: “Bana bu onurlu görevi tevdi ettikleri için Sosyalist Enternasyonal’e ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Otoriter rejimlerin yükselişe geçtiği, demokrasi, insan hakları ve hukuk devletinin dünya genelinde tehdit altında olduğu bir dönemde, bizler — sosyal demokrat ve sosyalist yerel yönetimler olarak — demokrasiyi, insan haklarını, adaleti ve barışı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Halkın iradesinin yanında yer alacak, omuz omuza çalışarak kentlerimizi eşitliğin, özgürlüğün ve dayanışmanın kaleleri haline getireceğiz" dedi.