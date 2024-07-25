Koçarlının 52 mahallesine de tek tek hizmet götüreceğini ve bizzat tüm hizmetleri yerinde kendisi takip edeceğini ifade eden Başkan Arıcı, “Seçim döneminde verdiğimiz vaatleri yerine getirmek için tüm personelimiz ile koordineli bir şekilde gece gündüz demeden, mesai kavramı gözetmeden çalışıyoruz. Biz söz verdik, şimdi de sözlerimizi tutma zamanı. Koçarlımızın 52 mahallesine de hizmet gidecek, biz gideceğiz ve Koçarlı hizmete doyacak” dedi.

TÜM ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Her gün farklı mahallelerde yapılan hizmetleri takip eden Başkan Arıcı, son olarak Kızılcabölük, Mersinbelen ve Karacaören mahallerini CHP Koçarlı İlçe Başkanı Hasan Akın ile birlikte ziyaret ederek mahalle muhtarları ve vatandaşlarla birlikte yapımı devam eden çalışmaları inceledi, talepleri dinledi.

Zorlu bir göreve talip olduklarını bilerek hizmet için göreve geldik diyen Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı “Geride kalan 100 günde imkansızlıklara rağmen bir çok proje için adım attık. Zamanı geldikçe yeni projelerimizi tek tek açıklayacağız” dedi.

Seçim dönemindeki sözlerinden birini hatırlatan Başkan Arıcı; “‘Kalp kırmaya değil gönül almaya geliyoruz’ demiştik ve dediğimiz gibi de oldu. Koçarlı mutlu ve huzurlu insanların yaşadığı bir ilçe olacak. Bizim bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da işimiz gücümüz ve sevdamız Koçarlı. Verdiğimiz sözlerin daha fazlasını yaparak Koçarlı'nın geleceğini inşa ediyoruz. Koçarlı halkına daha iyi bir yaşam sunuyoruz. Vatandaşlarımızın bizlerden olan beklentilerine cevap verecek projelerimizi hayata geçireceğiz. Seçim döneminde vaat ettiğimiz projeler ve verdiğimiz sözler var. Hayata geçirmek için birim müdürlerimiz ve çalışma arkadaşlarımız ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Ayrıca bu hizmet yolunda Koçarlımıza desteklerini esirgemeyen, her zaman yanımızda olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’nun destekleri ile Rutin belediye hizmetlerimizin yanında, ilçemize değer katacak projeleri de hayata geçireceğiz. İlçemizin sorunlarını çözme noktasında bizlere verdikleri desteklerden dolayı da ilçemiz adına Topuklu Efemiz Özlem Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.