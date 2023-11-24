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24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, ilçedeki eğitim veren okulları gezerek, öğretmenlerin gününü kutladı.

İlçe genelindeki bütün okulları gezip tek tek öğretmenlerin gününü kutlayan Başkan Atabay, öğretmenlere Didim Belediyesi Heykel ve Seramik Atölyesi’nde hazırlanan üzerinde Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün sözü olan “Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister” yazılı hediyeleri takdim etti. Hediyelerini alan öğretmenler, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’a teşekkür etti.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçemizde görev yapan bütün öğretmenlerimizi ziyaret ederek günlerini kutladık. Kendilerine Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünün yazdığı hediyeyi takdim ettik. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü içtenlikle kutluyorum” ifadelerini kullandı.