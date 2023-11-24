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Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle NAZGEM Eğitim Kurumları’nda öğretmenlerle bir araya geldi.

Öğretmenler için özel olarak hazırlanan hediyeleri takdim eden Başkan Özcan; “Nazilli’de çok güzel işlere imza atıyorsunuz. Nazillimizdeki genç arkadaşlarımızın eğitimi için inanılmaz bir çaba sarf ediyorsunuz. Kamunun şartları ile özel sektör ile yarışıyorsunuz. Birçok kıstasımız var, bunları yakından biliyoruz. Bu çabalardan dolayı hem şahsım hem de Nazilli halkı adına sizlere teşekkür ediyorum. İlk günden bu yana büyük bir başarı gösterdiniz. Hedeflerimize bir bir ulaşacağımızdan hiçbir şüphem yok. Bugün göstereceğiniz performans yarınlarda ulaşacağımız hedeflerin temel taşları” sözlerini kaydetti.

Ziyaretlerinden dolayı Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve Belediye Meclis Üyesi Esin Ülkü Beyazıt’a teşekkür eden NAZGEM Kurucu Temsilcisi İbrahim Edisan; “24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Sayın Belediye Başkanımız NAZGEM Eğitim Kurumları’na ziyaret gerçekleştirdiler. Yönetim kurulumuza ve başkanımıza teşekkür ediyoruz. Hep birlikte öğrencilerimize parlak bir gelecek sağlamak için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz” dedi.