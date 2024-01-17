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CHP Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederek yazılı basın açıklaması yayınladı.

Başkan Bayırlı yaptığı yazılı basın açıklamasında şunları kaydetti: "Bugün şehrimiz son 30 yılın en büyük yağmurunu aldı. 5 saatlik bir sürede Metrekareye 83 kg yağış ile şehrimiz adeta büyük bir felaketi; can kaybı ya da yaralanma olmadan, mal kaybı olmadan atlattı…

Bu felaketi böyle ucuz atlatmamızın altında yatan en büyük neden Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından ilimize şimdiye kadar yaptığı 6 milyar 472 milyon lirayı aşan altyapı yatırımları.

Yapılan altyapı yatırımlarının kıymetini bugün bir kere daha anladık .

Yalnız beklerdik ki özellikle Devlet Su İşleri gibi Karayolları gibi kurumlar da bugün kendi görev alanlarında taşın altına ellerini koysunlar, yaşanan bu afetin bıraktığı izleri silmek noktasında ellerinden geleni yapsınlar.

Ne yazık ki hiçbiri birisini göremedik !..

Bugün bir kere daha anladık ki; Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’na ne kadar teşekkür etsek azdır.

Yapılan altyapı yatırımları ve meteorolojik uyarılarla birlikte teyakkuz haline geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak noktasında olağanüstü bir çaba sarf etmişler, bizlerin huzurunu sağlamak adına gecelerini gündüzlerine kattıklarını hepimize bir kere daha göstermişlerdir.

Teşekkürler Büyükşehir Belediyemiz, teşekkürler Sayın Özlem Çerçioğlu… İyi ki varsınız…" dedi.

Haber: Ömür Yapıcı