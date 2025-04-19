Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli’ne gelerek Derince ve Körfez’de tamamlanan kentsel dönüşüm projeleri kapsamında düzenlenen kura çekimi programına katıldı. Bakan Kurum’un destekleriyle Dünya Bankası’ndan evini dönüştürmek isteyen Kocaelili vatandaşlara 2,5 milyon TL’ye kadar, 0,69 faiz oranıyla, 180 ay vadeli kredi imkânı bulduklarını söyleyen Başkan Büyükakın, “Bu finansman desteğiyle en az beş bin konut yapılacak” açıklamasını yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bugün ilimize gelerek Derince ve Körfez’de tamamlanan kentsel dönüşüm projeleri kapsamında düzenlenen kura çekimi programına katıldı. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen programda 494’ü Derince Yenikent, 103 ise Çayırova’da olmak üzere toplam 597 bağımsız bölümün kura çekimi ve hak sahiplerine teslimi yapıldı. Yeni yuvalarına kavuşmanın sevincini aileleriyle birlikte yaşayan vatandaşlar, zaman zaman duygusal anlar yaşarken, salonda sevinç çığlıkları ve alkışlar yükseldi. Törene Bakan Murat Kurum’un yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Prof.Dr.Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysel Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Tuncay Batı, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BAKAN KURUM’DAN SELAM VE HİZMET VURGUSU

Bakan Kurum, konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek başladı. “Kocaeli’ne gelişimiz, memleketimize gelişimiz gibi” diyen Kurum, şehirde yıllardır sürdürülen kentsel dönüşüm ve çevre projelerine dikkat çekti. Her ziyaretlerinde yeni bir eserin açılışını yaptıklarını ya da yeni projelerin temelini attıklarını vurgulayan Bakan Kurum, “Ne mutlu ki yüzünüzde bir tebessüm oluşturabiliyorsak” ifadelerini kullandı.

2,5 MİLYON TL’YE KADAR, 0,69 FAİZ ORANI İMKANI

Kocaeli’nin hemen her ilçesinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını anlatan Kurum, Körfez Barbaros Mahallesi’nden İzmit Cedit’e, Dilovası Fatih Mahallesi’nden Derince Sopalı’ya kadar pek çok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Kurum, Dünya Bankası finansman desteğiyle evini dönüştürmek isteyen vatandaşlara 2,5 milyon TL’ye kadar, 0,69 faiz oranıyla, 180 ay vadeli kredi imkânı sunduklarını açıkladı.

KÖRFEZ’İN TEMİZLİĞİ AVRUPA'NIN EN BÜYÜK ÇEVRE PROJESİ

Körfez’in temizliği için başlatılan dip çamur projesinin Avrupa’nın en büyük çevre projelerinden biri olduğunu belirten Kurum, “10 binlerce kamyon çamur çıkarıldı, deniz canlıları geri döndü. Arıtma tesisi sayısı 23’e ulaştı, suların yüzde 72’si biyolojik arıtmadan geçiyor” dedi. Marmara’nın korunması için tüm belediyelere sorumluluk çağrısı yapan Kurum, ileri biyolojik arıtma tesislerinin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

DEPREM BÖLGELERİNE YÖNELİK BÜYÜK KONUT ATAĞI

Deprem bölgelerinde yürütülen çalışmalar kapsamında 201 bin konutun teslim edildiğini, yılsonuna kadar 250 bin konutun daha tamamlanacağını belirten Kurum, “Türkiye’de dönüşüme girmemiş tek bir sağlıksız bina kalmayacak” ifadeleriyle kararlılık mesajı verdi.

BÜYÜKAKIN’DAN KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TEMİZLİK VURGUSU

Bakan Kurum’un Kocaeli’ne her gelişinde müjdeler verdiğini belirten Başkan Büyükakın, kendisine “Fahri Kocaelili” hitabını benimsediklerini söyledi. Başkan Büyükakın yaptığı konuşmada, kentte gerçekleştirilen dönüşüm ve çevre projelerini detaylandırdı. Körfez’de yürütülen 150 milyon dolarlık çevre projesinden bahseden Başkan Büyükakın, bugüne kadar 1,1 milyon metreküp çamurun çıkarıldığını ve ikinci etap ihalesinin yapıldığını ifade etti. “Meyve veren ağaç taşlanır” diyerek yapılan eleştirileri anlayamadıklarını söyleyen Büyükakın, yapılan çalışmaların Marmara’daki balık popülasyonuna da olumlu yansıdığını dile getirdi.

BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Kocaeli Kongre Merkezi’nde Kocaeli’de Büyük Dönüşüm Programı’nda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, şehrimizde bugüne kadar Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 29 bin 392 konut yapıldığını açıkladı. TOKİ’nin devam eden 7 bin 4 konutu bulunduğunu, böylece toplam konut sayısının 36 bin 396 konut olduğunu belirtti. Öte yandan buna ilave olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de bugüne kadar 10 bin 608 konut ve 120 işyeri yaptı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'DAN DÖNÜŞÜM MÜJDESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın en az 13.360 bağımsız birimin dönüşümünün de müjdesini verdi. Bakanlık ile 7 ilçede 14 bölgede en az 5000 bağımsız birimin ve yine bakanlık eliyle İzmit ve Gebze’de en az 2000 bağımsız birimin dönüşeceğini müjdeleyen başkan Büyükakın, Darıca’da plan değişikliği desteğiyle 1360 bağımsız biriminde değişeceğini söyledi.

KOCAELİLİ VATANDAŞLARA DÜŞÜK KREDİ İMKANI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yapmış oldukları fizibilite ve hazırlık çalışmaları neticesiyle Kocaeli’nin kredi desteği almaya uygun hale geldiğini ve bakanlık ile yapılan görüşmelerle Dünya Bankası'nın 0,69 faiz oranlı kredi desteğinden Kocaeli’de en az 5000 konutunda dönüşeceğini müjdeledi. Büyükakın, Kocaelili vatandaşların 2,5 milyon TL’ye kadar, 0,69 faiz oranıyla, 180 ay vadeli kredi imkânından faydalanabilecek lerini belirtti.

KÖRFEZ’İN BERRAKLIĞI GERİ GELİYOR

AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof.Dr.Sadettin Hülagü, üniversite rektörlüğü döneminde başlayan Körfez temizlik çalışmalarının nihayete erdiğini görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Hülagü, “Körfez’in dibindeki yoğun çamurun temizlenmesiyle, bölge öğrencilik ve nişanlılık yıllarımdaki o berrak haline dönüyor” diyerek projenin önemine işaret etti. 0,69 faizli kredi imkânı gibi çalışmaların da şehrin geleceği açısından çok kıymetli olduğunu belirten Hülagü, Bakan Kurum’a katkılarından ötürü teşekkür etti.

YENİ EVLER, YENİ HAYATLAR

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ise konuşmasında, törenin toplumsal anlamda taşıdığı değeri vurguladı. Anahtarlarını teslim alacak vatandaşlar için bu anın bir dönüm noktası olduğunu belirten Vali Aktaş, “İnsanın en temel arzularından biri sıcak bir yuvaya sahip olmaktır” dedi. Bakan Kurum’un çevre projeleri, konut üretimi ve sıfır atık gibi birçok alanda halkla temas hâlinde aktif bir şekilde sahada çalıştığını belirten Vali Aktaş, bu çalışmaların hem ulusal hem de uluslararası alanda ses getirdiğini ifade etti.

SIFIR ATIK PROJESİ VE ULUSLARARASI BAŞARI

Vali Aktaş, “Sıfır Atık” projesinin Birleşmiş Milletler düzeyinde örnek gösterildiğini ve bu da Türkiye’nin çevre vizyonunu dünyaya tanıttığını belirterek, bu çabanın bir vatandaş olarak kendisini gururlandırdığını söyledi. Vali Aktaş, yeni konutların tüm vatandaşlara huzur ve sağlık getirmesi temennisiyle konuşmasını sonlandırdı. Konuşmaların ardından kura çekimine geçildi ve vatandaşlar evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.