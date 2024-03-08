Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mesai arkadaşlarını unutmadı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebzelilere birlikte hizmet verdiği belediyede görevli kadın personellerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik etti.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mesai arkadaşlarını unutmadı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebzelilere birlikte hizmet verdiği belediyede görevli kadın personellerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik etti. Barış Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltıda kadın mesai arkadaşlarını ağırlayan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Hizmet etmekten her zaman onur duyduğumuz kıymetli Gebzeli hemşerilerimize, projelerin ve hizmetlerin en güzeli sunma yarışında en büyük destekçimiz olan siz değerli hanım kardeşlerime bu toplantı vesilesiyle bir kez daha teşekkür ediyorum.

HER HİZMETTE SİZLERİN EMEĞİ VE KATKISI VAR

Sizlerin zarafeti, inceliği, alın teri, emeği, disiplini ve hassasiyetiyle bir kat daha değerlenen projelerimiz ve çalışmalarınızdan ötürü şükranlarımı sunuyorum. Tarih boyunca kadınları baş tacı eden bir medeniyetin mensubu olarak, siz değerli mesai arkadaşlarım olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Belediyede görevli kadın personellere çiçek ve hediye takdiminde bulunan Başkan Büyükgöz’e kadın personeller teşekkür ederek çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diledi.