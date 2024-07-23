Başkan Çerçioğlu mesajında şunları ifade etti: Kamuoyunun doğru ve tarafsız haber alması için mücadele eden gazeteciler, demokrasilerin olmazsa olmazıdır. Bunun yanı sıra doğru haberlerle kamuoyunu bilgilendirmek de gazetecilerin temel sorumluluğudur. Bu noktada Basın Meslek İlkeleri, gerçek haberin peşinde koşan gazetecilerin referans noktasıdır.

Basın tarihimizde önemli bir gün olan 24 Temmuz 1908’de gazeteler sansürsüz olarak yayımlanmaya başlamıştır. O günden bugüne basınımız yeri geldiğinde şehitler de vermiştir. Ödün vermeyen gazetecilikleriyle demokrasimizi güçlendiren ve bu uğurda canlarından olan Uğur Mumcu, Abdi İpekçi gibi gazetecilerimizi minnetle anıyoruz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de “Bir milletin mutluluk hedefi olan ortak doğrultuda yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir okul, bir rehberdir” diyerek basının önemine dikkati çekmiştir.

Çağdaş ve aydınlık bir gelecek için gerçekleri daima özgürce yazabilecekleri günler dileğiyle tüm basın emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyorum.

Editör: Ömür Yapıcı