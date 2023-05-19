Aydın Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basmasıyla Milli Mücadele ateşinin yakılmasını çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde düzenlenen yarışmaya katılan öğrencilerin eserlerinden oluşan sergi, Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde Aydınlıların beğenisine sunuldu. Başkan Çerçioğlu tarafından yapılan serginin açılışına çok sayıda vatandaş, yarışmaya katılan ve yarışmada dereceye giren öğrenciler katıldı. Yarışmaya katılan öğrencilere teşekkür eden Başkan Çerçioğlu, gençlerin yetenekleri ile fark oluşturan eserler ortaya koyduklarını söyledi.

Ayrıca açılışta Başkan Çerçioğlu'na CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ile CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı eşlik etti.