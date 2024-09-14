Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İsrail'in işgaline karşı Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından katledilen Türk asıllı Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi’nin Didim’deki cenaze törenine katıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, cenazeye katılımını sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak şu şekilde duyurdu; "Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel ile birlikte Batı Şeria’daki prostesto sırasında hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenaze törenine katıldık. Ayşenur Ezgi Eygi’ye Allah’tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

İsrail'in işgaline karşı Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi Didim'de törenle toprağa verildi.

Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenaze törenine, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, , Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.