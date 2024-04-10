Ramazan Bayramı’nın sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirmesini dileyen Başkan Çerçioğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Birlik ve beraberliğimizin sembolü olan bir Ramazan ayını daha geride bıraktık. 17 ilçemizde kurduğumuz bereketli iftar sofralarımızda on binlerce vatandaşımızla bir araya geldik. Ekonomik sıkıntıların genciyle yaşlısıyla herkesi etkilediği bu günlerde, sosyal belediyecilik anlayışımızla vatandaşlarımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Ramazan Bayramı'nın bereketini ve sevincini Aydınlı vatandaşlarımızla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum.

Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor; sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirmesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun" dedi.