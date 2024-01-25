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Başkanların birlik ve beraberlik mesajı verdiği etkinlikte, Çine halkı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak’a yoğun ilgi göstererek hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Pilav hayrının ardından Başkan Kıvrak ile birlikte Çine Belediyesi Kapalı Pazar Yeri’nde pazar esnafını da ziyaret eden Başkan Özlem Çerçioğlu, alışveriş yapan vatandaşlar ve esnafın talep ve önerilerini dinledi.

“Başkanımıza Çine’miz adına teşekkür ediyorum”

Çine’ye gerçekleştirdiği ziyaret dolayısıyla Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür eden Başkan Kıvrak, “Aydın Büyükşehir Belediyemizin ilçemize yönelik gösterdiği destek ve iş birliği, bölgemizin kalkınması ve halkımızın refah seviyesinin artmasına katkı sağlıyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’na Çine’miz adına teşekkür ediyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içinde koordineli olarak çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Pazar ziyaretinde Başkan Kıvrak’a Cumhuriyet Halk Partisi Çine İlçe Başkanı Tayfun Şahin, Çine Belediye Başkan Yardımcısı Semra Eroğlu, Çine Belediyesi Meclis Üyeleri Cengiz İnce, Timuçin Karabulut, CHP Çine Kadın Kolları Başkanı Arzu Yavuz Kocabay, CHP Çine Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Çavdar ve partililer de eşlik etti.