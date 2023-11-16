Tahmini Okuma Süresi: dakika

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çine'de vatandaşlarla buluşup Ata Tohumlarından elde edilen fidelerin dağıtımını yaptı. Fide dağıtımında Çerçioğlu'na Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer ve Çineli muhtarlar da eşlik etti. Çerçioğlu Dinçer'i makamında da ziyaret etti.

Çerçioğlu vatandaşlarla buluşmalarına devam ediyor. Bugün Çine'de fide dağıtımı yapan Çerçioğlu, Çineli esnafa da hayırlı işler diledi. Fide dağıtımında vatandaşlar fidelerden alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Ata Tohumlarını korumaya devam edeceklerini ifade eden Çerçioğlu, "Bu yıl sadece kışlık 1 milyon 500 bin fide dağıtımı yapacağız. Vatandaşlarımızdan da Ata Tohumlarına sahip çıkarak tohumluk almalarını istiyoruz. Dağıtımlarımızı önümüzdeki günlerde de sürdüreceğiz" dedi.