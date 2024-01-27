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Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin Aydın genelinde yaptığı yatırımlardan çok memnun olduklarını ifade etti. Çerçioğlu ise önümüzdeki dönemde de yapılan yatırımların artarak devam edeceğinin altını çizdi. Pazar esnafı, kendilerinden alışveriş yapan Çerçioğlu’na üretim yapmakta çok zorlandıklarını söyledi. Aydın gibi bir tarım kentinde üretimin çok daha fazla olabileceğini söyleyen üreticiler; mazot, gübre, elektrik gibi yüksek girdi maliyetlerinden dolayı üretim yapamaz hale geldiklerini belirtti.





Pazar esnafı, pazar kapandıktan sonra arta kalanları toplamaya gelen vatandaşların her geçen gün arttığını belirtirken, sadece bunun bile ekonominin durumunu özetlediğini söyledi. Pazar esnafı, kazancı her geçen gün enflasyon karşısında eriyen vatandaşlara da hak verdiklerini ifade etti.





Emekli aylığı kiraya gidiyor Pazarlardaki fiyatların çok yüksek olmasından dolayı alışveriş yapmakta zorlandıklarını belirten emekli bir vatandaş, “Aldığım emekli maaşını kiraya veriyorum. Emekli olduğumda rahata ereceğimi düşünüyordum, yıllarca bunun hayaliyle çalıştım. Fakat maalesef ki sadece yaşayabilmek, karnımızı doyurabilmek için bu yaşımda halen çalışmak zorundayım. Geçim derdimizden dolayı evden çıkamaz olduk” şeklinde konuştu.