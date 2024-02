Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yetişkin, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Özgür Özel ve partililerimizin teveccühleri ile Efeler Belediyesi’nde bir kez daha partimizin bayrağını dalgalandırmak, Efeler’i hemşehrilerimiz ile birlikte yönetmek için çıktığımız yolda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çaldığımız her kapıda, ziyaret ettiğimiz her dükkanda sevgiyle karşılanıyor, elini sıktığımız her vatandaşımızın desteğini hissediyoruz. Hemşehrilerimizden aldığımız destekle daha güzel bir Efeler için gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı her geçen gün daha da güçlenerek sürdürüyoruz. Daha güzel bir Efeler için çıktığımız bu yolda başarımızı görerek mağlubiyet yaşayacaklarını anlayan bazı kişilerce yaptırıldığı aşikar olan haberler hakkında bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Vatandaşlarımızın bilmesini isterim ki; ezelden bu yana kumpaslarla, iftiralarla ve kara propagandalarla gazetecilik mesleğine leke süren, düsturları ‘Halkın haber alma hakkı’ olması gerekirken aksine ‘Kirli maşa’ olarak anılan sözde basın kuruluşlarınca yapılan söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Genel Başkanımız Özgür Özel, milletvekillerimiz, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu, Aydın İl Başkanımız Hikmet Saatçı ve örgüt yöneticilerimiz, Efeler İlçe Başkanımız Süha Bayırlı, ilçe yönetimi ve partimizin her bir üyesi ile uyum içerisinde, adeta kenetlenerek gerçekleştirdiğimiz çalışmalara dün olduğu gibi bugün de devam ettiğimizi belirtmek ister, 31 Mart’tan sonra da bu birlikteliğin verdiği güçle Efelerimizi hemşehrilerimiz ile bir arada olarak ortak akılla yöneteceğimizin sözünü veriyorum. Birlikte güçlüyüz!”