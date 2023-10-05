Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve CHP Germencik İlçe Başkanı Tayfur Bozdağ ile birlikte Germencik pazarcı esnafını ziyaret etti. Vatandaşlar, Germencik Pazarı'nı ziyaret eden Çerçioğlu’na yoğun ilgi gösterdi. Pazardan alışveriş yapan vatandaşlar, fiyatların çok yüksek olmasından şikâyet etti. Pazarcı esnafı ise girdi maliyetlerinin çok yüksek olmasından yakınarak satış yapamadıklarını belirtti.

Vatandaşlarla buluşmalarına devam eden Çerçioğlu, Germencik Pazarı’nı ziyaret etti. Vatandaşlar, Çerçioğlu’na yüksek enflasyonun alım gücünü düşürdüğünü ve pazar arabalarını dolduramadıklarını belirtti. Artan mazot ve gübre fiyatlarının ister istemez ürün fiyatlarına da yansıdığını belirten pazarcı esnafı ise tek günde sattıkları ürünü artık iki-üç pazar dolaşarak satabildiklerini ifade etti. Pazardan alışveriş de yapan Çerçioğlu, esnafa hayırlı işler diledi.