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Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından her köşesinde birçok yatırım yapılan İncirliova’da bu yatırımların önümüzdeki dönemde de devam edeceği vurguladı.

Emekli vatandaşlar kendileriyle sohbet eden Çerçioğlu’na geçim sıkıntısından dolayı temel yaşam hakları olan gıdaya bile ulaşamadıklarını ifade etti. Avrupa ülkelerinden emeklilerin tatil için Türkiye’ye gelebildiğini hatırlatan bir emekli, kendilerinin maaşı aldıkları gün bile ay sonunu düşündüklerini söyledi.

Bir pazar esnafı, vatandaşların alım gücünün kalmadığını belirtip birçok dar gelirli vatandaşı akşam saatlerinde pazardan arta kalanları toplarken gördüklerini söyledi.

İncirliova Pazarı’na mahallelerden gelen vatandaşlar, kendileriyle sohbet eden Çerçioğlu’na mahallelerine Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yatırımlar için teşekkür etti.