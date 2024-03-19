Çerçioğlu’na, Cumhuriyet Halk Partisi Koçarlı Belediye Başkan Adayı Özgür Arıcı da eşlik etti. Vatandaşlar, Çerçioğlu’nun dağıttığı fidelere yoğun ilgi gösterdi ve desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Ata Tohumlarının korunmasında ve gelecek nesillere aktarılmasında öncü rol oynayan Çerçioğlu, Ata Tohumları Projesi kapsamında binlerce fideyi vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Vatandaşlar, Çerçioğlu’nun elinden aldıkları fideler için teşekkür etti. Aydın’ın topraklarında üretilen yerel tarım ürünlerine yerel yönetim olarak sahip çıktıklarını ifade eden Çerçioğlu, “Atalarımızdan bizlere miras kalan yerli ve milli tohumlarımıza sahip çıkıyoruz. Bu kapsamda da yıllık 3 milyon olan üretimimizi 10 milyona çıkaracağız. Vatandaşlarımızın da yerel tarım ürünlerine bizler gibi sahip çıkmalarını istiyoruz. Ürettiğimiz milyonlarca fideyi vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.



Başkan Çerçioğlu daha sonra Koçarlı Pazarı’nı da ziyaret ederek esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu. Vatandaşlar, Çerçioğlu’na fiyatların çok yüksek olmasından yakınırken; üreticiler ise girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğunu dile getirdi. Emekli vatandaşlar ise aldıkları emekli aylıklarıyla geçinemediklerini belirtip sosyal belediyeciliği uyguladığı için Çerçioğlu’na teşekkür etti.