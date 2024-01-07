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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, maç çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Çerçioğlu, gazetecilerin sorularını yanıtlarken: “AKP’nin adayı bildiğimiz kişi ‘tarih Tekerrürden İbarettir’ 5 Yıl daha biz Aydın’a hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Ayrıca İzmir Adaylığı için ismi Geçen Özlem Çerçioğlu konuşmasında son noktayı koyarak tartışmalara da son verdi. Çerçioğlu: “ Biz On yıldır Aydın halkına hizmet veriyoruz. Bir 5 yıl daha Aydın’da Aydınlılarla beraber hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “Bildiğimiz hep aynı aday. Biz Aydın İçin hep beraber 5 yıl daha hizmet edeceğiz. Aydın’a hizmet etmekten de gurur duyuyorum. Yani arkadaşlar ‘Tarih tekerrürden ibarettir’ bildiğimiz bir kişi. Ben istiyorum centilmence geçer, iftira atmazlar. Bir önceki seçimde çok iftira attılar. Onlarla beraber hareket eden sözde basın mensupları şık olmayan, Aydın’a yakışmayan, insanlığa sığmayan, iftira dolu bir kampanya götürdüler. Umarım aynı yola başvurmazlar. Yani zaten bu şekilde kampanya ile seçim kazanmaları mümkün değil. Biz 10 Yıldır Büyükşehir olarak Aydın’a hizmet ediyoruz. Biz bu hizmeti Aydın halkı ile beraber yaptık ve biz 5 Yıl daha devam edeceğiz hizmet vermeye” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Haber: Cemil Ağırbaşer – Ömür Yapıcı



