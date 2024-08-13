Çerçioğlu, "Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için 24 saat görevleri başında. Ateş savaşçılarımızın yaptıkları iş çok kıymetli, onlarla gurur duyuyoruz" dedi.

Türkiye’nin en başarılı itfaiye ekiplerinden biri olan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, özellikle yaz mevsiminde oluşan yangınlara hızlı bir şekilde müdahale etmeye devam ediyor. Başarılı çalışmalarından dolayı itfaiye ekiplerini tebrik eden Çerçioğlu, ‘‘Ekiplerimiz her zaman olduğu gibi bugün de görev ve sorumluluğunun bilincinde olarak çalışıyor. Bu konuda emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ateş savaşçılarımızı gösterdiği üstün çaba nedeniyle tebrik ediyorum’’ ifadelerinde bulundu.

Vatandaşları yangınlara ve afetlere karşı daha duyarlı olmaya davet eden Çerçioğlu, ‘‘Son günlerde çok sayıda çıkan orman yangınına hızla müdahale ederek büyümeden söndüren ekiplerimiz disiplinli çalışmalarıyla örnek oldu. Vatandaşlarımızı da güzel kentimizin yarınları için kurallara uymaya davet ediyorum’’ diye konuştu.