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Pazar esnafıyla ve vatandaşlarla sohbet eden Çerçioğlu, Köşk’e ve ilçenin mahallelerine birçok yatırım yaptıklarını hatırlatıp önümüzdeki dönemde de bu yatırımların artarak devam edeceğinin altını çizdi.

Vatandaşlar, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün ve Fen İşleri ekiplerinin ilçelerinde artarak çalıştıklarını söyleyip yapılan yatırımlar için Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Köşk Pazarı’nda bir ayakkabı tamircisiyle sohbet eden Çerçioğlu, esnafa işlerinin nasıl olduğunu sordu. Esnaf, vatandaşların yeni ayakkabı alamadığını ifade edip günde onlarca ayakkabı tamir ettiğini belirtti. Tamir edilecek ayakkabılar biriktiği için birçok gün evine de iş götürmek zorunda kaldığını söyleyen esnaf, vatandaşın alım gücünün oldukça düştüğünü belirtti.

Vatandaşlar hayat pahalılığından yakınırken yaptığı tüm hizmetler için Çerçioğlu’na teşekkür etti.