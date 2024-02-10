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Cumhuriyet Halk Partisi İncirliova İlçe Kadın Kolları Başkanı Merve Menderes, Medeni Kanun’a ilişkin açıklama yaptı. Menderes, “AKP iktidarı tarafından Medeni Kanunda yapılması planlanan değişiklikler ile kadınlarımız görmezden gelinemez, kısıtlamalar içerisinde tutulamaz, temel hak ve özgürlükleri keyfi olarak sınırlandırılamaz. Bağımsızlığımıza zincir vurdurmayacağız” dedi

CHP Kadın Kolları Teşkilatı 81 ilde Medeni Kanunla ilgili ortak basın açıklaması düzenledi. CHP İncirliova Kadın Kolları Başkanı Merve Menderes’in ilçe başkanlığı toplantı salonunda yaptığı basın açıklamasına, CHP İlçe Başkanı Ümit Yaşar ve CHP İncirliova Belediye Başkan Adayı Osman Gökmen’de katıldı.

CHP’li Menderes yapılan açıklamada şunları söyledi; “Bugün 81 il, 973 ilçe kadın kolu başkanımızla iktidarın hedef tahtasına koyduğu Medeni Kanun’a ilişkin eş zamanlı basın açıklaması yapıyoruz. Bilindiği gibi Cumhuriyetimizin kuruluşuyla birlikte egemenlik hakkı halka geçmiştir. Bu, çığır açan bir devrimdir. En büyük ikinci devrim ise eşit yurttaşlık hakkıdır. Eşit yurttaşlık hakkı laik düzen içinde kurulmuştur. 17 Şubat 1926’da kabul edilen Medeni Kanun, 4 Ekim 1926’da yürürlüğe girmiştir. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte eğitimde, toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasal yaşamda kadınlar ve erkekler eşit haklara sahip olmuştur. Erkeğin çok eşliliği ve tek taraflı boşanmaya ilişkin düzenlemeler kaldırılarak, evlilikte resmi nikâh zorunluluğu, tek eşle evlilik esası getirilmiştir. Kadınlara boşanma hakkı, velayet hakkı ve malları üzerinde tasarruf hakkı, mahkemede tanıklık yapma, eşit miras hakkı tanınarak; kadın-erkek eşit hale getirilmiştir. Altında imzamız olan CEDAW yani; Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi de bunu şart koşar. Değerli Basın Mensupları, Bugün sadece 81 il, 973 ilçede tek ses olmuyoruz. Bütün kadın örgütler! ve demokrasi bileşenleriyle ile tek ses oluyoruz. Ailede eşitlikten, toplumda eşitlikten vazgeçmiyoruz. Medeni Kanun’u değil s!l baştan yazmak, üzerinde virgül oynatmalarına dahi izin vermeyeceğiz. Medeni Kanun’u yok sayan, Cumhuriyet değerlerine düşman olup şeriat çağrısı yapanlara asla geçit vermeyeceğiz. Hem Meclis’te hem de sahada direneceğiz. Örgütlü gücümüzle ve kadın hareketiyle kenetlenerek mücadeleyi büyüteceğiz. Medeni Kanun için sil baştan diyenleri siyasetten sileceğiz.” diye konuştu

