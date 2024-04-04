Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Mithatpaşa Mahallesi’nde yaklaşık 7 bin metrekare kapalı alana sahip 24 derslikli ve 8 adet atölyesiyle yüksek standartlarda yapılan modern ortaokulu inceledi. Kocasinan’ın geleceği ve gençleri için dur durak bilmeden çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, en ince ayrıntısına kadar düşünülen okulu, 2024-2025 yılı eğitim öğretime hazır hale getireceklerinin müjdesini verdi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Seçimden sonra hızlı başlayan Başkan Çolakbayrakdar, saha da incelemelerde bulundu. Mithatpaşa Mahallesi’nde yapımı devam eden ortaokulun çalışmalarını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’ye yakışır yüksek standartlarda güzel bir okul daha kazandırdıklarını söyledi.

Okulun vatana, millete hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, “Mithatpaşa Mahalle’mize hayırlı uğurlu olsun. Yeni ortaokulumuz, önümüzdeki dönem eğitim ve öğretimde hizmet vermeye başlayacak. Yüksek standartlarda olan okulun inşaatı tamamlanmak üzere ve önümüzdeki günlerde açılışını yapmış olacağız. Okulumuzun içerisinde; 24 derslik, 8 adet atölye, 120 kişilik konferans salonu, 1 adet kapalı spor salonu, yemekhane ve bahçesinde ise çocuklarımızın spor yapabilecekleri basketbol sahası var. Büyük okul kompleksi, Mithatpaşa Mahallemizdeki çocuklarımıza hayırlı uğurlu olsun. 2024-2025 yılı eğitim öğretim döneminde öğrenime açılacak olan okulun yapımında emeği olan hayırseverimiz Mehmet Altun abimize de çok teşekkür ediyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak çalışmalarımızı ve hizmetlerimizi artırarak devam ediyoruz. Yaptığımız hizmetlerle aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yarınlara hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ının farklı yerlerinde okulların yapılması için dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.