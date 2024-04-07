Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait olan Türkmen Mahallesi Kemerönü mevkiindeki 240 dönümlük yeşil alana imar izni verilerek yapılaşmaya açılmak istenmesi konusunda bir açıklama yaptı.



Açıklamasında Kuşadası Belediyesi olarak söz konusu arazinin korunması ve kentin ekolojik turizmine kazandırılması amacıyla kendilerine tahsis edilmesi için 2021 yılı Ocak ayında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvuruda bulunduklarını belirten Başkan Ömer Günel, "Kuşadası Belediyesi olarak kentimiz sınırları içerisinde yer alan tüm yeşil alanların korunması için büyük bir hassasiyetle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Türkiye'nin turizm başkenti olan Kuşadası'nda Kemerönü mevkiindeki alan, Botanik Park'tan sonra Kuşadası kıyılarında günümüze kadar bozulmadan ulaşmış en önemli doğal alanlardan bir tanesidir. Kuşadası Belediyesi olarak daha önce Doğal Botanik Park’ın etrafını çitle çevirip, koruma altına aldık. Ayrca çevresine seyir terasları yaparak bilgilendirme tabelaları yerleştirdik. Böylece Doğal Botanik Park'ı ekolojik turizme kazandırdık. 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ağaçlandırma ve rekreasyon alanı olarak geçen Kemerönü’nün de Kuşadası Belediyesi'ne tahsisi için Milli Emlak Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmuştuk. Kuşadası Belediyesi olarak amacımız, bu alanın da doğal dokusunun korunmasıdır. Kentimizde doğal alanlarımıza sahip çıkma ve gelecek nesillere aktarma konusunda sonuna kadar kararlıyız"