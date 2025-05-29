Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı.KONYA (İGFA) - Toplantıda Sosyal İçerme Komitesi Raporu’nu sunan Başkan Kılca, kapsayıcı ve adil şehirler hedefi doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini vurgulayarak, sosyal içerme alanında güçlü bir sorumluluk üstlendiklerini ifade etti.

Aksaray Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı “Yerel Yönetişimin ve Yaşam Kalitesinin Geleceğini Şekillendirmek” temasıyla gerçekleştirildi. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, komiteler faaliyet raporlarını sundu. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Karatay Belediyesi’nin üyesi olduğu UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi adına bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantının ana gündeminin Filistin meselesi olduğunu vurgulayan Başkan Kılca, “Tüm uluslararası platformlarda olduğu gibi burada da gündemimizin merkezinde Filistin var” dedi. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer’e ev sahipliği için teşekkür eden Kılca, Sosyal İçerme Komitesi’nin son dönemdeki çalışmalarını detaylı şekilde paylaştı.

SOSYAL POLİTİKALARA KÜRESEL KATKI

Kapsayıcı ve adil şehirler hedefiyle çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Kılca, sosyal içerme alanında güçlü bir sorumluluk üstlendiklerini ifade etti. Yerel yönetimlerin mülteci krizlerindeki rolüne dikkat çeken Kılca; bu kapsamda çevrimiçi oturumlar düzenlediklerini ve Ürdün’de düzenlenen bir çalıştayda iklim değişikliği ile insan hareketliliği arasındaki ilişkiyi ele aldıklarını aktardı. Türkiye’de yapılan UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı’nda ise sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin sosyal etkilerini öne çıkardıklarını söyledi.

SOSYAL İÇERME, ULUSLARARASI GÜNDEME TAŞINDI

UCLG-MEWA olarak sadece kendi etkinlikleriyle sınırlı kalmadıklarını belirten Kılca; İspanya’da Akdeniz Kentsel Göç Forumu, Mısır’da Dünya Kentsel Forumu, Brezilya'da Uluslararası Katılımcı Demokrasi Gözlemevi Yıllık Konferansı ve Kanada’daki 6. Kentsel Ekonomi Forumu gibi birçok uluslararası organizasyonda insan hareketliliğine dair bütüncül yaklaşımları, ayrımcılıkla mücadele ve sosyal içerme konularını gündeme taşıdıklarını ifade etti.

ERİŞİLEBİLİRLİK VE KATILIMCI BELEDİYECİLİK

Engelli bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çeken Kılca, şehirlerin erişilebilirlik hakkını savunduklarını vurguladı. Sosyal içermenin bir tercih değil, temel bir hak olduğunu belirten Kılca, ayrıca yerel yönetimlerin küresel göç mutabakatlarına katkılarını ve bölgedeki katılımcı belediyecilik örneklerini de paylaştı.

TOPLUMSAL DUYARLILIKLA DİRENÇLİ KENTLER İNŞA EDİLİYOR

Toplumsal cinsiyet eşitliği, yaşlanma, sosyal uyum ve afetlere dirençli kentler gibi konuların da gündemlerinde olduğunu belirten Kılca; kadınlar, gençler ve yaşlıların haklarını savunduklarını, birçok kurumla iş birliği içinde projeler yürüttüklerini söyledi.

BİLGİ ÜRETİMİ VE FARKINDALIK ÇALIŞMALARI

Sosyal içermeye yönelik yalnızca etkinlikler değil, bilgi üretimiyle de katkı sunduklarını belirten Kılca; erişilebilir turizm rehberi hazırlandığını, çocuk işçiliğine dair kapsamlı bir yayın yayımlandığını ve çocuk haklarına ilişkin yerel yönetimlerin sorumluluklarının vurgulandığını kaydetti. İnsan hakları, yoksullukla mücadele, mülteci hakları ve gençlik gibi temalarda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla sosyal medya paylaşımları yaptıklarını dile getiren Başkan Kılca, büyük felaketlerin unutulmaması adına anma mesajları da yayımladıklarını söyledi.

“YERELDEN EVRENSELE DAHA ADİL BİR GELECEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Konuşmasını, “Sosyal içerme, adil şehirlerin temelidir” sözleriyle tamamlayan Başkan Hasan Kılca, “Bizler bu anlayışla çalışıyoruz. Yerelden evrensele uzanan bir bakışla, daha eşit ve daha kapsayıcı bir gelecek için hep birlikte emek veriyoruz” dedi.

Türkiye ile birlikte 16 ülkeden yerel ve bölgesel liderlerin yer aldığı, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu Toplantısı’na; UCLG ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş katıldı.