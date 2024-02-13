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İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Acarlar Mahallesi’nde yapımı tamamlanan meydan ve yolları yerinde inceledi.

Meyve-sebze üretimi ve pazarlarda bu ürünlerin tedarik ile satışında Ege Bölgesi’nin en önde gelen yerleri arasında bulunan Acarlar Mahallesi’nde, Başkan Kaya öncülüğünde İncirliova Belediyesi tarafından yürütülen meydan ile yol yenileme, bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Acarlar Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kaya hem yeni meydan ve yolları inceledi hem de vatandaşların görüş, öneri ve taleplerini dinledi. Yeni meydan ve yollarına kavuşan Acarlar Mahallesi sakinleri Başkan Kaya’ya hizmetlerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

“Acarlar’a hizmetlerimiz artarak devam edecek”

Acarlar Mahallesi’nde yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Kaya, “Emeğin Başkenti, Çalışkan İnsanların Diyarı Acarlar Mahallemize, çevre düzenlemesi ve yeni yolları ile güzel bir meydanı kazandırdık. Her şeyin en iyisini hak eden Acarlar Mahallesi sakinlerimize yakışır bir meydan oldu. Konuştuğumuz vatandaşlarımız memnuniyetlerini dile getirdi. Onlar memnun olunca bizler de memnun oluyoruz. İncirliova tarihinin en büyük yol yatırımlarını hayata geçirdiğimiz bu dönemde sadece Acarlar’a 20 bin metrekarenin üzerinde yol yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Sosyal belediyecilik faaliyetlerimizin en yoğun olduğu mahallelerimiz arasında yine Acarlar Mahallemiz yer alıyor. Yeni hizmet dönemimizde projelerimiz arasında yer alan ve mahallemizin en büyük taleplerinden biri olan Acarlar Hal Tesisimiz için de gerekli ön görüşmelerimizi tamamladık. Yeni Hal Tesisi başta olmak üzere tüm projelerimizi Acarlar halkının desteğiyle hayata geçireceğiz. Acarlar Mahallemize hizmetlerimiz artarak devam edecek.” ifadelerine yer verdi.