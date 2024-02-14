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Göreve geldiği ilk günden itibaren mesaisinin büyük bir bölümünü mahalle ziyaretlerine ayıran Başkan Kıvrak, düzenli olarak farklı esnaf gruplarını da ağırlamayı sürdürüyor. Son olarak kahvehane esnafını ağırlayan Başkan Kıvrak, samimi sohbetler gerçekleştirip, yapılacak çalışmalar ve projelerle ilgili bilgiler paylaştı. Başkan Kıvrak, kahvehane işletmecilerin karşılaştıkları zorluklar ve çözüm önerileriyle ilgili de yakından ilgilendi.

Başkan Kıvrak’tan ortak akıl vurgusu

İlçenin yönetiminde ortak akıl ve karşılıklı görüş alışverişinin önemine vurgu yapan Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, kahvehane esnafının meslekleri gereği her zaman halkla iç içe olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Kahvehane esnafımız mahallelerimizin sosyal dokusunun ayrılmaz bir parçası. Sizler, gerek günlük hayatta gerekse ticaretin kalbinin attığı noktalarda, halkımızla iç içe bulunan önemli aktörlersiniz. Sizlerin beklenti ve önerileri, bizim için rehber niteliğinde olacaktır. Hep birlikte daha güçlü, dayanışma içinde bir Çine için el birliğiyle çalışacağız. Katılımınız ve samimi paylaşımlarınız için teşekkür ederim.”