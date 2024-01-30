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Akçaova Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kıvrak’ın mahalledeki ilk durağı Hacı Memişler mevkii oldu. Mahalle halkının talep ve önerilerini değerlendiren Başkan Mehmet Kıvrak, belediyenin yürüteceği faaliyetlerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Taziye ve mezarlık ziyaretlerini unutmadı

Akçaova Mahallesi’nin ardından ziyaretlerine Yeşilköy Mahallesi’nde devam eden Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Gençlik Spor ve İl Müdürlüğü’nden emekli Mustafa Şahin’e vefat eden annesi için taziye ziyaretinde bulunarak, başsağlığı dileklerini iletti. Başkan Kıvrak, mezarlık ziyaretlerinde de bulunarak, Eski Akçaova Belediyesi’nden emekli Zekeriya ve Abil Karcıdağ’ın babası Tahir Karcıağ’ı mezarı başında anıp, dua etti.

Yol çalışmalarını yerinde inceledi

Mahalle ziyaretlerinde Çine Belediyesi tarafından devam ettirilen çalışmaları da yerinde inceleyen Başkan Kıvrak, Akçaova Mahallesi’nde Umut Caddesi, Gökbel ve Duran Sokak’ta belediyenin yürüttüğü ve daha önce tamamlanan yol yapım çalışmalarını inceledi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden çalışmalarla ilgili bilgi alan Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, yol çalışmalarının belirlenen program dahilinde tüm mahallelerde devam edeceğini belirtti.

“Halkımızla el ele çalışmaya devam edeceğiz”

Başkan Kıvrak yaptığı açıklamada, “Mahalle ziyaretlerimizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde gözlemliyor, taleplerini hızla çözmek için de ekiplerimizi yönlendiriyoruz. Çine’miz için halkımızla el ele çalışmaya, mahallelerimizin yaşam konforunu artırmak için yoğun mesaimize durmaksızın devam edeceğiz.” dedi.