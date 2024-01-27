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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in görevde olduğu 5 yılda sosyal belediyecilik alanında yaşama geçirdiği projelerle tüm Türkiye’ye örnek olan Kuşadası Belediyesi, hemşehrilerini ayrıcalıklı hissettirecek olan Adalı Kart uygulamasını başlattı. Bu kapsamda Adalı Kart’ın tanıtımı için Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi’nde lansman toplantısı düzenlendi. Toplantıya Kuşadası belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, CHP Kuşadası İlçe Örgütü yöneticileri, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kuşadası’nda ikamet eden ve 18 yaşını doldurmuş olan tüm Kuşadalıların sahip olabileceği Adalı Kart, kullanıcılarına ARYA Turistik Tesisleri ile anlaşmalı işletmelerde alkol ve tütün ürünleri hariç yüzde 30 indirim sağlayacak. Ayrıca Adalı Kart ile Kuşadalılar, kültür ve sanat etkinliklerinde ücretsiz ya da indirimli bilet alabilecek. Kuşadası Belediyesi’ne ait otoparklarda da çeşitli avantajlar sağlayacak olan Adalı Kart uygulaması üye iş yerlerinden yapılacak alış verişlerde de indirim sunarak kent ekonomisini canlandıracak. Kuşadası Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere yapacağı ayni sosyal yardımlar da Adalı Kart üzerinden gerçekleştirilecek.

Kuşadası’nda ‘Adalı Kart’ dönemi başladı

Adalı Kart’ın lansman toplantısında konuşan Başkan Ömer Günel, “Projeyi başlatırken amacımız, hemşehrilerimizin kendilerini ayrıcalıklı hissetmelerini sağlamaktı. Çünkü sizler buraya tatil yapmak için gelen turistlerden farklısınız. Yalın 12 ayı Kuşadası’nda yaşıyorsunuz. Kuşadası’nın yağmurunu, soğuğunu çekiyorsunuz. Adalı Kart bir hemşehri kartı. Size birçok avantaj sunacak. Bizim kartımızın benzerlerinden de birçok farkı olacak. Umarım memnun olursunuz. Projenin devamında arkadaşlarımız sizlere diğer iş yeri ve esnaflardan da nasıl avantaj sağlayabiliriz diye çalışma yürütecekler. Sizlere bazen sürprizlerim de olacak. Örneğin öğretmenler gününde ARYA Tesislerimizde öğretmenlerimize yemekler ücretsiz olacak. Gönül isterdi ki ülkemizin refahı bizi bu tip destek projelerine mahkum kılmasın. Keşke her hemşehrimin yıllık geliri çok yüksek olsa da bu tür sosyal destek projelerine ihtiyaç duymasaydık. Hükümetin ülkeyi getirdiği nokta ortada. Bugün ülkemizde açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilmiş emekli, öğrenci ve milyonlarca kişi var. Adalı Kart ile Kuşadası Belediyesi’nin desteğini sonuna kadar hissedeceksiniz” diye konuştu.

Başkan Ömer Günel’den Öğrencilere Adalı Kantin Kart Müjdesi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Adalı Kart lansman toplantısında çok yakında öğrenciler için ‘Kantin Kart’ uygulamasını da yaşama geçireceklerinin müjdesini verdi. Kantin Kart ile öğrenciler, okullarının kantininden ücretsiz olarak istedikleri yiyecek ve içecekleri alabilecek. Böylece Kuşadası’nda artık hiçbir ebeveyn çocuğunun okul harçlığı derdine düşmeyecek.

Adalı Kart sahibi olmak isteyenler başvurularını Kuşadası Belediyesi Hizmet Binası’nın yan tarafında bulunan Adalı Kart başvuru merkezi veya https://adalikart.com adresinden yapabilirler.