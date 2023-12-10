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Kentte bu yolla ormanlık arazilerin yok edildiğine dikkat çeken Başkan Ömer Günel, “Biz göreve geldiğimiz günden beri Kuşadası'nda betonlaşmayla mücadele ediyoruz. Bizim dönemimizde imara açılan bir tane bile arazi yok" dedi.

Türkiye'nin turizm başkenti Kuşadası'nda, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve TOKİ tarafından toplam 1 milyon 499 bin metrekarelik alan imara açıldı. Göreve geldiği günden bu yana geçen sürede çarpık yapılaşma ve betonlaşmayla mücadele eden Başkan Ömer Günel ise duruma çok sert tepki gösterdi. Başkan Ömer Günel, Kuşadası'nda ormanlık arazilerin giderek özelleştirme yoluyla betonlaştırıldığını ifade etti.

"Ormanlarımız yok ediliyor"

Kuşadası'nda bulunan 3 mahallede, özelleştirme yoluyla gerçekleştirilen imar rantına dikkat çeken Başkan Ömer Günel, "TOKİ, Kuşadası’nda dünya kadar yeri imara açtı. Güzelçamlı’da Büyük Kentsel Yeşil Alan imarlı 23 bin 240 metrekarelik alan (440 ada 4 parsel) Özelleştirme İdaresi tarafından hazırlanan planla Kentsel Gelişme Alanına dönüştürülerek imara açıldı. Bu bölgede, konut ticaret olarak yapılaşmanın önü açıldı. Türkmen Mahallesi’nde ise 900 bin 700 metrekarelik alan (317 ada 347 parsel) TOKİ tarafından orman alanından kentsel gelişme alanına dönüştürülerek imara açıldı. Böylece bu bölgede de konut ticaret olarak yapılaşmanın önündeki engeller kaldırdı. Yine Türkmen Mahallesi’nde makilik, fundalık ve çalılık alan olan 345 bin 77 metrekarelik alan (402 ada 8 parsel) Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından imara açıldı. Aynı bölgede 193 bin 258 metrekarelik (317 ada 323-166-293) parseller de TOKİ tarafından imara açıldı. Bu bölgede de konut, ticaret olarak yapılaşmaya geçit verildi. Davutlar Mahallesi’nde ise 36 bin 730 metrekarelik alan (724 / 7-10) spor tesisi ve otopark alanı iken Özelleştirme İdaresi tarafından konut, ticaret ve turizm imarına dönüştürüldü. Netice olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi ve TOKİ tarafından toplam 1 milyon 499 bin alan imar planı yapılmak suretiyle imara açılmıştır. Bu taşınmazların büyük bir kısmında yapılaşma başlamıştır" dedi.

"İmara açma yetkimiz yok"

Kuşadası Belediyesi tarafından göreve başladıkları 2019 yılından bu yana imara açılan hiçbir alanın bulunmadığını vurgulayan Başkan Ömer Günel, "Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereği ilçe belediyelerin imara açma yetkisi yok. Kuşadası'nda 4 buçuk yılda sadece inşaat artışı yüzde 8 oldu. Göreve geldiğimizden beri betonlaşmayla mücadele ediyoruz. İlçemiz sınırları içerisinde 2019 yılında 287 bin 401 metrekare, 2020 yılında 490 bin 884 metrekare, 2021 yılında 629 bin 131 metrekare, 2022 yılında 269 bin 868 metrekare, 2023 yılında ise 318 bin 759 metrekare olmak üzere toplam 1 milyon 996 bin 143 metrekare inşaat alanına sahip yapının ruhsatı düzenlenmiştir" diye konuştu