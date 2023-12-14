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Türkiye’nin turizm başkenti Kuşadası’nda, Başkan Ömer Günel’in seçim döneminde verdiği sözlerden biri olan ‘kent meydanı’ projesi için start verildi. Camikebir Mahallesi’nde bulunan eski belediye binasının kontrollü bir şekilde yıkılmasıyla başlayan çalışmada, turizm sezonunun sona ermesinin ardından ilk olarak yüklenici firma tarafından alana şantiye binası kuruldu. Kent meydanı projesinin maketinin de sergileneceği binanın kurulmasından sonraysa alandaki ağaçlar, çalışmadan zarar görmemeleri için özel örtülerle kaplandı. Yüzde 45’i yeşil alandan oluşacak kent merkezi projesinde ekipler, kazı ve hafriyat çalışmalarına başlamak için hazırlıklarını sürdürüyor. Yüksek binalar içermeyen 20 bin metrekare alana sahip Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi projesinde; 38 dükkan, 2 katlı 600 araçlık otopark, 500 kişilik bir amfi tiyatro, çocuk oyun ve yürüyüş alanları olacak.

Başkan Ömer Günel, Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi’nin Kuşadası’na yakışan çok güzel ve keyifli bir proje olacağını belirterek, “Hemşehrilerimiz uzun zamandır özlemini çektikleri, yaşayan ve nefes alan bir kent meydanına kavuşacaklar. Proje, aynı zamanda kentimize büyük bir değer de katacak. Modern bir turizm kenti olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Kuşadası’nın önemli bir ihtiyacını daha giderecek olmanın mutluluğu içerisindeyiz” diye konuştu.