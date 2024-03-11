Yoğun ilgi gösterilen buluşmada konuşan Başkan Ömer Günel, "Buraya uzun yıllardır yaşadığınız köklü sorunları çözmüş olmanın verdiği gönül rahatlığıyla geldim. Bir sonraki görev dönemimde de Uydukent'e olan yatırımlarımız devam edecek" dedi.

Kuşadası Belediyesi tarafından 22 bin metrekare yeni yol, park alanı ve spor tesisi kazandırılan Uydukent’te Başkan Ömer Günel çiçek, meşale ve pankartlarla eşliğinde karşılandı. 1995 yılında yapımına başlanan ve aradan geçen sürede sorunlarının büyük kısmı Başkan Ömer Günel döneminde çözülen Uydukent’te, Albatros Sitesi Evleri önünde düzenlenen toplantıyla bölge sakinler yoğun ilgi gösterdi.

CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve Değirmendere Muhtarı İsmail Atal'ın da katıldığı toplantıda, Uydukent sakinleri, Başkan Ömer Günel’i bağırlarına bastı. Uydukent sakinleri, yaşama geçirilen çalışmalar nedeniyle duydukları memnuniyeti çevreye astıkları ve üzerinde 'Uydukent seninle çözüme kavuştu. Biz senden razıyız Ömer başkanım" yazılı pankartlarla dile getirdi.

"söz verdiklerimizden fazlasını yaptık"

Toplantıda Kuşadası Belediyesi tarafından kent genelinde ve Uydukent’te yapılan çalışmalarla ilgili olarak site sakinlerine bilgi verildi. Bilgilendirmenin ardından konuşan Başkan Ömer Günel, Kuşadası’nın kanayan yarası olan Uydukent’in sorunlarını tek tek çözdüklerini söyledi. Bugüne kadar Uydukent'e 22 bin metrekare yeni yol kazandırdıklarını belirten Başkan Ömer Günel, "Uydukent sakinleri ile gerçekleştirdiğimiz toplantı seçim öncesi motivasyonumuzu daha da yükseltti. Uzun yıllardır yaşadığı büyük sorunları çözmüş olmanın verdiği gönül rahatlığı ile gittiğimiz Uydukent’ten mutlu ayrıldık. Hemşehrilerimin memnuniyeti ve ikinci dönemimiz için verecekleri destek ile Uydukent için bugün verdiğimiz sözleri yerine getirmek için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu.

Halaylı kutlama

Konuşmasının ardından Uydukent sakinlerinin sorun ve önerilerini dinleyen Başkan Ömer Günel, talepleri anında ilgili birimlere ileterek takipçisi olunması talimatını verdi. Söz alan Uydukent sakinleri yürütülen çalışmalar nedeniyle Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti. Toplantının sonunda Başkan Ömer Günel, Uydukent sakinleri ile birlikte halay çekti.

"Yok sayılan uydukent'e değer kattı"

Uydukent Sitesi yöneticilerinden Ayhan Kaçar yaşama geçirilen çalışmalarla kendilerini artık Kuşadası’nın bir parçası gibi hissetmeye başladıklarını belirterek , "Başkan Ömer Günel’in Uydukent’e yaptıkları saymakla bitmez. En önemlisi Uydukent’i, bizleri önemsedi. 27 yıldır yok sayılmış Uydukent’e değer kattı. Yollarımızı yaptı, elektrik problemimiz vardı. Kendisi aracı oldu ve problemimiz çözüldü. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. Başarılar diliyorum” dedi.

Site sakini Eda Hancı ise “Ömer başkanımız yollarımız, suyumuz, aydınlatmamız da dahil tüm problemlerimizle ilgileniyor. Eminiz ki yeni görev döneminde de Uydukent'e hizmetleri de devam edecek” diye konuştu.