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Ülke genelinde uzun süredir devam eden ve kış aylarında etkisini artırması beklenen ekonomik kriz sebebiyle Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ihtiyaç sahibi hemşehrileri için ekonomik destek ve gıda paketleri hazırlatıyor. İhtiyaç sahibi aileler için asgari 30 günlük temel gıda paketleri dağıtımına kısa süre içerisinde başlanacak.

Geride bıraktığı 4 yıllık görev süresince sosyal belediyecilik alanında başarılı projelere imza atan Başkan Ömer Günel, bu kış da Kuşadası’nda hiçbir kimsenin yatağa aç girmesine müsaade etmeyeceklerini belirtti. Ekonomik krizin önümüzdeki günlerde daha da derinleşeceğinin altını çizen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel “İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda ekonomik destek projeleri ve gıda paketleri hazırlıyoruz. Bugün, eski ve kullanılmayan eşyalarını satarak ev geçindirmeye çalışan kadınlarımız bit pazarında bile tezgah kiralayamaz hale geldi. Tekstil, gıda ürünleri veya el emekleri ile aile bütçelerine katkı sağlamak isteyen annelerimiz için haftanın belirli günlerinde “Yerel Üretici Pazarı”nda tezgah kiraların ücretsiz olacağı satış günleri planlıyoruz. Ayrıca şehrin çeşitli noktalarında yine üreten kadınlarımız için ücretsiz tezgah alanları belirleyeceğiz. Böylelikle kadınlarımız yer kirası ödemeden kendi el emeklerini uygun fiyatlarla satma imkanı bulacak. Hem hemşehrilerimiz daha ekonomik şartlarda ihtiyaçlarını giderecek hem de emekçi kadınlarımız aile bütçelerine katkı sağlamış olacak.

“Çocuklarımız kantinden dilediği ürünü ücretsiz alabilecek”

Önümüzde ki günlerde yaşama geçirilecek “Adalıkart” uygulamasına da bir kardeş geliyor. Başkan Ömer Günel, öğrenciler için süt dağıtımı ve beslenme çantası projelerinden sonra “Kantinkart” projesini devreye alıyor. Altyapı çalışmalarının başlatıldığı müjdesini veren Başkan Ömer Günel, “Adalıkart uygulamamıza kardeş bir proje daha başlatıyoruz. ‘Kantinkart’ projemiz ile öğrenci kardeşlerim artık kantinlerden ihtiyacı olan gıda ve benzeri ürünleri ücretsiz olarak alabilecek. Ayrıca devam eden süt, beslenme çantası ve kırtasiye yardımlarımızda önümüzdeki günlerde artarak devam edecek. Babalarımız artık çocuklarına verecekleri harçlığı düşünmeyecek hiçbir babamızın boynu bükük kalmayacak”

Kış aylarında ihtiyaç sahibi evlere gıda paket desteği

Alım gücünün artan fiyatlar karşısında eridiği son aylarda Başkan Ömer Günel, ailelerin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması için de düğmeye bastı. En az bir ay 4 kişilik bir ailenin temel gıda ihtiyaçlarını barındıracak gıda paketlerinin dağıtımına ihtiyaç sahibi vatandaş taleplerinin incelenmesinden sonra başlanacak. Bu destek paketlerinin içeriğinin de zengin olacağını belirten Başkan Ömer Günel, “Ben bu kış hiçbir ihtiyaç sahibi hemşehrimin yatağa aç girmesine, hiçbir babanın evine boynu bükük gitmesine, hiçbir annenin çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamadığı için gözü yaşlı kalmasına müsaade etmeyeceğim. Gıda paketlerimiz asgari bir ay bir ailemizin tüm ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilecek” dedi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, hazırlanan ekonomik destek proje ve paketlerin önümüzdeki günlerde vatandaşlarımıza duyurulacağını ve ihtiyaç sahibi hemşehrilerden başvuruların alınacağı müjdesini verdi.