Minibüsçü esnafıyla bir araya gelen Başkan Ömer Günel, “Taksici kardeşlerimden sonra size de ihtiyaç duyduğunuz güvenlik kameralarını almanızda destek olacağım” dedi.

Başkan Ömer Günel, Kuşadası Şehir içi Toplu Taşıma Araçları Kooperatifi yöneticileri ve minibüsçü esnafıyla sabah kahvaltısında buluştu. Toplantıya CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek ve belediye meclis üyeleri katıldı. Toplantıda minibüsçü esnafının sorun, talep ve önerilerini dinleyen Başkan Ömer Günel, daha sonra gelen soruları yanıtladı.

Görevde olduğu 5 yılda ulaşım sektöründe hizmet veren esnafın hep yanında olduğunu belirten Başkan Ömer Günel, “Ben taksici kardeşlerimden sonra size de ihtiyaç duyduğunuz güvenlik kameralarını alacağım. Bugün bazı adaylar bize yapamaz, alamaz ve çözemez diye eleştirilerde bulunuyor. Biz onlar gibi değiliz. Asıl onlar yapılamaz ve çözülemez iradesinin temsilcileri. Bizim Kuşadası’nda bahane değil hizmet ürettiğimizi çok iyi gördünüz. Ben 5 yılda Kuşadası’na neyin nasıl yapılacağını gösterdim. Ücretlerinize yapılacak zam konusunda da Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, siz ve vatandaşlar arasında dengeli ve adil olmaya çalışıyor. Biz de bu konuda köprü vazifesi görüyoruz” diye konuştu.