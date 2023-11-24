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Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, 24 Kasım Öğretmenler Gününde öğretmenlere sürpriz yaparak, ilçede görevli tüm öğretmenlere yaş pasta, çiçek, isme özel tebrik mektubu gönderdi. Ayrıca öğretmen ve öğrencilere başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün tavsiye ettiği Grigory Petrov’un kaleme aldığı “Beyaz Zambaklar Ülkesinde” adlı kitabı hediye dağıttı.

Germencik Belediyesince ilçede faaliyette bulunan resmi ve özel 45 eğitim kurumunda görevli öğretmenlere yaş pasta ve çiçek gönderildi. Öğretmenlere, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş tarafından hazırlanan, 24 Kasım Öğretmenler Günü tebrik mesajı da iletilirken, tüm öğretmenler, ortaokul ve lise eğitimi gören öğrenciler ile İlçe Jandarma Komutanlığına, başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün tavsiye ettiği Grigory Petrov’un kaleme aldığı “Beyaz Zambaklar Ülkesinde” adlı kitap hediye edildi. Öğretmenler ile öğrenciler, hediyeler için Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’e teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

Pastayı birlikte kesti

Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Konferans Salonundaki programın ardından öğretmenlere sürpriz yaparak, pasta kesti. Başkan Öndeş, “Germencik Belediyesi olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün müfredata alınarak okutulmasını tavsiye ettiği kitap olan Beyaz Zambaklar Ülkesinde adlı eseri ilçemizdeki tüm öğretmen ve öğrencilerimize takdim ettik. Ayrıca öğretmenlerimizle birlikte tüm okullarımızda pasta kestik ve kendilerine çiçek takdim ederek, tebriklerimizi sunduk. Kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü bir kez daha kutluyor, saygılarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.