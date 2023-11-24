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Didim Belediyesi tarafından Akköy Mahallesi’nde bulunan 25 dönümlük arazide ata tohumlarından yetiştirilen ürünler Didimli vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından hasadı gerçekleştirilen marul, maydanoz, roka ve dereotları özenle paketlenerek Didim Merkez Cami önünde kurulan stantta Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay; “Geçtiğimiz yıllarda başlatmış olduğumuz tarımsal kalkınma atağımız devam ediyor. Kendi tarlamızda üretmiş olduğumuz sebzeleri Didimli vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Bereketli topraklarımızdan taze taze topladığımız sebzeleri, halkımızın sofralarıyla buluşturmaya devam ediyoruz. Didim için emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.