Başkan Saatçı yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Çok kıymetli hemşehrilerim, Bir destanın en güzel mısralarını oluşturan kahramanlık mücadelesinin zafer ile taçlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızın 102. Yılını kutlamaktayız.

Geçmişten günümüze bağımsızlık ateşimizin ışığı kalplerimizde bizlere yol göstermeye devam etmektedir.

Yolu özgürlük, hedefi tam bağımsız Türkiye olan şanlı destanımız ile duyduğumuz gurur bugün milletimizin gözlerinde parlayan umudumuz ile yaşamaya devam ediyor.

O’nun yolunda, gösterdiği hedefin mücadelesi ile şanlı tarihimize sahip çıkmaya, muasır medeniyetler seviyesine durmadan ilerlemek için yol arkadaşlarımız ile birlikte tüm azim, inanç ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Bugün geldiğimiz noktada bizlere bırakılan mirasa göz dikenler, atalarımızın verdiği mücadele ile kazanılan Cumhuriyet kazanımlarını şahsi ikballeri için peşkeş çekenler için artık yolun sonu gözüküyor.

Fikirlerimizde buluşturduğumuz, kalplerimizden bir an bile eksik etmediğimiz O’nun sevgisi, ilke ve devrimleri çizgisinde bir asır önce işaret ettiği Türkiye’yi hep birlikte inşa edecek, atalarımızın bizlere bıraktığı mirasa ilelebet sahip çıkacağız.

Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında milletimizin müreffeh dolu yarınlarına giden yolculuğumuza geçmişimizde verilen mücadelemizin esintileri ile birlikte taçlandıracak, gelecek nesillere anlı ve şanlı tarihimizi her daim anlatmaya devam edeceğiz.

Bu vesile ile milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızın 102. Yılını kutluyor, başta ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman şehitlerimizi minnet ve şükran ile anıyor, değerli gazilerimize saygılarımı sunuyorum" Sözlerini tamamladı.