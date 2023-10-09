İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata’yı konuk etti. Egemenlik Evi’ndeki ziyarette Japonya ile İzmir arasında kültürel, turistik ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için fikir alışverişi yapıldı.

Ziyarette Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 100.yılı 2024’te ortak bir program yapma önerisinde bulunan Başkan Tunç Soyer, “Bu vesile ile kent diplomasisi başlatabiliriz. Bu hükümetler arası kurulacak ilişkilere de güçlü bir referans olur. Yerelden geleceğe bir ışık tutmuş oluruz. Bu kapsamda Japonya’dan bir şehirle ortak bir program yapabiliriz. Bizim sanatçılarımızı, sporcularımızı oraya götürüp Japon sanatçıları burada ağırlayabiliriz. Karşılıklı ortak program olabilir. Halklarımız arsında ortak bir kardeşlik ilişkisi başlatırız. Bu da karşılıklı ticaretin, sanatın, turizmin, sporun gelişmesi için önemli bir referans olur” diye konuştu.

Büyükelçinin İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi’ndeki turistik ilişkileri daha da geliştirmek için ortak çalışma önerisine destek veren Başkan Soyer, “Dünya giderek küçülüyor, mesafeler kısalıyor. Artık Japonya dünyanın öteki ucu değil. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak turizmden, sanayiye ilişkileri kuvvetlendirmek için üzerimize düşen ne varsa sonuna kadar yapmaya hazırız” dedi.

Büyükelçi Takahiko Katsumata ise “İzmir Türkiye’nin üçüncü büyük şehri ve buraya gelmekten çok mutluyum. Şimdi İzmir’de kuracağımız güçlü ilişkilerle Japonya ve Türkiye arasındaki iş birlikteliklerini artırmayı hedefliyoruz. Siz de büyük bir deprem yaşadınız. 2011 yılında Japonya’da meydana gelen büyük depremde İzmirlilerin ve İzmir’in desteklerine çok teşekkür ederiz. Bugün bir iş zirvesi için İzmir’e geldik. 2024 yılında Japonya ve Türkiye ilişkilerinin 100. yılını kutlayacağız. Bu vesileyle İzmir başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkileri daha da derinleştirmek istiyoruz. İki ülke arasındaki ekonomi ve insan trafiğini genişletmek için İzmir’de de 100. yıl etkinlikleri düzenleyebiliriz. Yine İzmir ve Japonya arasında sanayi yatırımlarını genişletmek, karşılıklı turizmi yaygınlaştırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.