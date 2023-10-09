Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri 2023 yılının ilk 9 aylık döneminde 13 milyar 688 milyon dolarlık ihracata imza atarken, son bir yıllık dönemde yüzde 1’lik artışla ihracatını 18 milyar 297 milyon dolara taşıdı. Eylül ayında tarım ürünlerinde ihracatını yüzde 1’lik artışla 594 milyon dolara çıkaran EİB üyeleri, sanayi ürünleri ihracatında yüzde 4 artışla 835 milyon dolarlık, madencilik sektöründe ise; 85 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koydu.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 2023 yılı Eylül ayında ihracatını yüzde 72’lik artışla 51 milyon dolara çıkararak Eylül ayında EİB bünyesinde ihracat artış rekortmeni oldu.



Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 21 artırarak 232 milyon dolara yükseltirken, Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında liderliğini açık ara sürdürdü. Su ürünleri sektörünün lokomotif olduğu Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, Eylül ayında 128 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı.



Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Eylül ayında ihracatta başarılı bir grafik ortaya koyarak ihracatını yüzde 3’lik artışla 114 milyon dolara taşıdı. İstihdamın lokomotifi ve moda endüstrisinin temsilcisi Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 111 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koydu. Doğal taş ihracatında Türkiye lideri olan Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin Türkiye’ye kazandırdığı döviz 85 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Kuru kayısı ve çekirdeksiz kuru üzümde yeni sezona giren, kuru incirde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 2’lik artışla 82 milyon dolara taşıdı. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2023 Eylül ayında yüzde 78 milyon dolar döviz geliri elde etti.

Türkiye’nin geleneksel ihracatçı sektörlerinden Ege Tütün İhracatçıları Birliği 73 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırırdı. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Eylül ayında ihracatını yüzde 75’lik artışla 43 milyon dolara getirmeyi başardı. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, 14 milyon dolar ihracatla Eylül ayını geride bıraktı.



Eylül ayında Ege Bölgesi’nin ihracatı 2 milyar 338 milyon dolar olurken, İzmir 1 milyar 412 milyon dolarlık ihracat performansıyla Ege Bölgesi ihracatını domine etmeye devam etti. İzmir’deki iki serbest bölge İzmir’in ihracatına 267 milyon dolarlık katkı sağladı.

Manisa 2023 yılı Eylül ayında ihracatını 469 milyon dolara çıkardı. Denizli’nin ihracatı 383 milyon dolar olarak gerçekleşti.Muğla, Eylül ayında 84 milyon dolarlık ihracatla Denizli’nin ardından yerini alırken, Balıkesir 82 milyon dolarlık, Aydın 79 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Kütahya 34 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırırken, Afyon hanesine 30 milyon dolarlık ihracat yazdırdı. Uşak ise; 27 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koydu.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Bu dönemde ihracatçılarımız için en önemli konu, uygun miktar-vade-faizli yatırım kredisi olmayışı. Yatırım kredisi kaynağı beklentimiz var. Yatırım yapamadığımız takdirde rakiplerimizle bu yarışın içinde kalamayız. Ege Bölgesi tarım sektöründe ihracat lideri konumda. Kuru meyve, zeytin-zeytinyağı, tütün, yaş meyve sebze, meyve sebze mamulleri sektörlerindeki ihracatçılarımız bu dönemde 1 yıl boyunca işleyip ihraç edecekleri ürünlerin hammaddelerini aldıkları bir zaman diliminden geçiyorlar. Bu süreçte tarım ihracatçılarımıza özel uygun vadeli bir kredi programının hayata geçirilmesini istiyoruz. İşlerin durgun, kapasitelerin pek çok sektörde zayıf olduğu yüzde 30’lara düştüğü bu süreçte elektrik ve doğal gaza yapılan zamlar ihracatçılarımızın maliyet hesaplarını bozacak boyutta. Bu zamlar ihracattaki kayıpları artıracağı kesin. İhracatçılar olarak enerji fiyatlarındaki artışı ihraç fiyatlarımıza yansıtmamız mümkün değil. Maliyet artışları, alım gücündeki azalış, talepte yaşanan düşüş ve yüksek enflasyon bizi bu noktaya getirdi. Finansman maliyetlerimizde faizler yüzde 50 seviyelerine yükseldi. İşletmelerimiz ayakta kalmak için çok büyük uğraş veriyor. Devletimizden uygun vadeli finansman, işçilik, enerji, hammadde fiyatları konusunda acil destek bekliyoruz.” dedi.