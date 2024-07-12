Kırsaldan merkeze kalıcı hizmetlerle kentin eksiklerini tamamlamak için çalışan Nazilli Belediyesi; Ketenova Mahallesi’nde faaliyetlerini tamamladı. 

Whatsapp Görsel 2024 07 12 Saat 16.33.08 8F760Fac

Çalışmalar kapsamında; düğün, sünnet ve nişan gibi cemiyetlerde mahalle sakinlerinin sıkça kullandığı sosyal etkinlik alanına parke taşı döşenerek çevre düzenlemesi yapıldı. 

Whatsapp Görsel 2024 07 12 Saat 16.33.08 F3Bd9B31

Efeler Belediyesi’nden mezarlıklara bakım çalışması Efeler Belediyesi’nden mezarlıklara bakım çalışması

Hemen hemen her yağışta kullanılamaz hale gelen mezarlık yolunun ise stabilizesi gerçekleştirilerek taş döşendi. Desteklerinden dolayı Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik’e teşekkür eden Ketenova Mahalle Muhtarı Ali Rıza Değirmenci; “Mahallemizde yarım kalan işlerimiz vardı. O işlerin tamamlanması için belediyeye müracaatta bulundum. Talebimiz yerine getirildi ve çalışmalar başladı. Düğün salonu ve okul bölgesindeki çalışmalarımızı tamamladık. Çatı, mutfak, müştemilat alanının yapılması için sözümüzü aldık. Şahsım ve mahallem adına kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarının devamını diliyorum” dedi.

Whatsapp Görsel 2024 07 12 Saat 16.32.53 Bb954301

Editör: Ömür Yapıcı