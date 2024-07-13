Başkan Yetişkin, çocukların yaz tatilini daha verimli geçirmeleri için düzenlenen yaz kurslarını yakından takip etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Mehmet Anbarlı Spor Tesisleri’nde büyük bir katılımla düzenlenen futbol kursunu ziyaret eden Başkan Yetişkin, çocuklarla buluşup sohbet etti.

Sporun fiziksel ve zihinsel gelişim açısından önemine vurgu yapan Başkan Yetişkin, "Sizler, geleceğimizin umudu ve enerjisisiniz. Spora olan ilginiz ve azminiz bizleri çok mutlu ediyor. Her birinize katıldığınız ve gösterdiğiniz çaba için teşekkür ediyorum. Spor hayatınızda başarılar diliyorum ve her zaman yanınızda olacağımızı bilmenizi istiyorum" dedi.