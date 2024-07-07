Başkan Yetişkin, ilk olarak taziye ziyaretlerinde bulunarak yakınlarını kaybeden hemşehrilerinin acısını paylaştı. Daha sonra ilçede devam eden yol yapım çalışmalarını da yerinde inceleyen Anıl Yetişkin, sıcak havaya rağmen sahada özveriyle görev yapan mesai arkadaşlarına kolaylıklar dileyip, birim amirlerinden işlerin ilerleyişi ile ilgili bilgiler aldı.

Sıcak havaya rağmen sahada

Efeler Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Metin Başer ile birlikte Eski Sanayi Bölgesi, Orta Mahalle Caddesi ve Orta Mahalle 251-224 Sokak'ta tamamlanan yol çalışmalarını yerinde inceleyen Yetişkin, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Yetişkin daha sonra Başkan Yardımcısı İbrahim Metin Başer ve Belediye Meclis Üyesi Kaan Vardarlı ile birlikte şehrin önemli kültürel ve eğitim alanlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu, yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Kuvayi milliye anı evi'nde değerlendirme

Ziyaretler kapsamında duraklarından biri de ulusal mücadelenin hatıralarını yaşatan Efeler Belediyesi Kuva-yi Milliye Anı Evi oldu. Burada, milli mücadele dönemi ve kahramanlarına dair bilgiler edinip merkezin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunan heyet, tarihin genç nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

Matematik parkına ziyaret

Ardından, çocukların bilimle iç içe yetişmesini sağlayan Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı'na geçen Başkan Yetişkin ve beraberindeki heyet, parkta yaptıkları incelemelerde, bilimsel çalışmaların ve matematik eğitiminin çocukların gelişimindeki rolü üzerinde durdu.

Tarih evi'nde inceleme

Son olarak, Efeler'in eski değerlerini ve kültürünü yaşatan Tarih Evini de ziyaret eden Başkan Yetişkin burada, bölgenin tarihi dokusunu ve kültürel mirasını koruma çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Yetişkin, Tarih Evi'nin gelecek nesillere önemli bir kültürel miras olarak aktarılmasının önemini vurguladı.

Milli maçı vatandaşlarla izledi

Başkan Yetişkin, son olarak Türk Milli Takımı'nın Hollanda ile karşılaşacağı Çeyrek Final Maçı'nı vatandaşlarla birlikte dev ekranda izlemek için Atatürk Kent Meydanı'na geçti. Efeler halkıyla birlikte karşılaşmayı izleyen Başkan Yetişkin, maçın ardından aldığı ağaç devrilme haberi üzerine olayın yaşandığı mahalleye gitti. Köprülü Mahallesi Hükümet Bulvarı'nda meydana gelen ağaç devrilmesi sonucunda, Efeler Belediyesi ekipleri olaya hızla müdahale etti. Çalışmaları yerinde inceleyerek durumu yakından takip eden Başkan Yetişkin, hasar gören araç sahibine geçmiş olsun dileklerini iletti.