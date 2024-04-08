Efeler Belediyesi’nin Nisan ayı ilk meclis toplantısı Başkan Anıl Yetişkin ve meclis üyelerinin katılımı ile belediye meclis salonda gerçekleşti. Saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı sonrası başlayan toplantıda konuşan Başkan Yetişkin yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek, “31 Mart 2024 tarihinde Efeler halkı bir karar verdi. Efeler'i yönetmek üzere bizleri oylarıyla seçtiler. Bundan sonraki sürecin çok güzel olacağına hep inandım, inanmaya da devam ediyorum. Hep birlikte güzel bir Efeler yaratmak üzere yola çıktık. Hepimizin niyeti çalışmak ve vatandaşlarımıza hizmet etmek, Efeler'i güzelleştirmek, huzurlu ve mutlu bir şehir haline getirmek. Bizim derdimiz bu. Bundan dolayı çok büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Sizlerle çalışmaktan da onur duyuyorum. Bundan sonraki süreçte de Efeler hepimizin olsun, hep beraber yöneteceğimiz bir şehir olsun. Efeler çocuklarımız için, kadınlarımız için, gençlerimiz için ve hepimiz için güzel bir şehir olsun. Derdimiz, kaygımız bu. Ondan dolayı hepinize hem seçim döneminde hem de şimdiden bundan sonraki çalışmalarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.





“EFELER BELEDİYESİ’NİN 458 MİLYON 540 BİN TL VADESİ GEÇMİŞ BORCU BULUNUYOR”



Mazbatayı aldıktan sonra hummalı bir çalışma içerisine girdiklerini belirten Başkan Anıl Yetişkin, kamuoyunun merak ettiği bazı hususlarla ilgili bilgiler paylaşarak şöyle konuştu: “Kamuoyunun merak ettiği konuları açıklamak bizim boynumuzun borcu. Efeler halkı bunları bilmekle mükellef. 31 Mart 2024 tarihi itibariyle Efeler Belediyesi'nin firmalara, Efebel A.Ş.'ye kısa dönem banka kredilerine, banka kredilerinin faiz ödemelerine, uzun dönem banka kredilerine, kültür varlıkları fon ödemelerine, vadesi geçmiş vergi ödemelerine, Efebel prim ödemelerine, SGK prim ödemelerine, Efebel yapılandırılan SGK prim ödemelerine, Efebel Anonim Şirketi firma borçları olarak ve Zeybek A.Ş. borç dökümü olarak 31 Mart 2024 tarihi itibariyle 458 milyon 540 bin TL vadesi geçmiş borcu bulunuyor. Şimdi elbette ki bunlar incelenecek, bakacağız hep beraber. Kafanızda merak ettiğiniz hususlar var, bunlarla ilgili incelemeyi zaten başlattık, zaman içerisinde kamuoyu ile paylaşacağız, anlatacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki çok ama çok şeffaf bir yönetim sergileyeceğiz.”

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SONRASI PERSONEL MAAŞLARI TOPLAMI: 54 MİLYON 340 BİN TL



“Bir şey daha söylemek istiyorum, bunun da çok önem arz ettiğini düşünüyorum. Sizlerin de üstünüze, boynunuza borç olduğunu düşünüyorum.” Diyen Başkan Yetişkin belediye çalışanlarının maaşları ile ilgili de açıklama yaparak sözlerini şöyle sürdürdü: “Efeler Belediyesi'nin Efebel A.Ş.'de bin 420 işçisi var. Belediyede çalışan kadrolu personel sayısı 435, Efebel A.Ş.'de iştirakte çalışan personel sayısı 150. Zeybek A.Ş.'de çalışan personel sayısı 65. Toplamda 2 bin 70 personel bulunmakta. En son 31 Mart'tan önceki süreçte toplu iş sözleşmesi imzalandı. Biz şu anda sendika ile de görüşmeye devam ediyoruz. Elbette ki işçilerimizin sonuna kadar alınlarının terleri kurumadan haklarını ödeyeceğiz. Ama bu tabloyu da ortaya koymak zorundayım. Toplu iş sözleşmesinden önce işçilerimiz maaşlarını 17 bin 125 TL taban ücretten alıyordu. Bunların içerisinde ekstra hiç bir maliyet yok. Toplu iş sözleşmesi sonrasında ise 26 bin 500 TL taban fiyattan ücretlendiriliyordu. Toplu iş sözleşmesi öncesi ödenen toplam 54 milyon 340 bin TL Efeler Belediyesi'nin ödediği maaş toplamı var. Toplu iş sözleşmesinden sonra hakem kararı beklenmeden imzalanan sözleşme sonrasında borç, her ay ödenmesi gereken işçi ücreti olarak sadece 77 milyon 420 bin TL. Yaklaşık olarak 23 milyon 100 bin TL gibi bir rakam toplu iş sözleşmesinden sonra Efeler Belediyesi'nin maalesef ki mali tablosunu ortaya çıkartıyor, bu bilgileri vermek istedim sizlere. Hep beraber bu işin altından kalkacağımıza sonuna kadar inanıyorum. Mali tabloyu da kısmen de olsa çizdik. Çalışmalarımız devam ediyor.”



“ŞEFFAF YÖNETİM KARARLILIĞIMIZI 5 YIL BOYUNCA SÜRDÜRECEĞİZ”



Şeffaf yönetim vurgusu yapan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, sözlerini şu sözlerle tamamladı: “Hep söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. İletişim kurulabilir, konuşulabilir, görüşülebilir bir meclis istiyoruz. 5 yıllık dönemde bu çizgimizi asla bozmak istemiyoruz. Mazbatayı aldığım gün şöyle bir beyanda bulunmuştum. Vatandaşlarımızı hiçbir şekilde ayırmadan, CHP rozetini çıkartarak tüm vatandaşlarımıza eşit hizmet vereceğimize söz veriyorum. 5 yıl boyunca da bu sözümün arkasında duracağız. Mali tabloyu da en kısa zamanda düzelteceğiz. Hep beraber çok güzel işler yapacağız. Ben buna yürekten inanıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum.”



Başkan Yetişkin’in konuşması sonrası yeni dönemin bu ilk meclis toplantısında encümen üyelikleri, başkanvekillikleri, kâtip üyelikler ve ihtisas komisyonu üyelikleri için seçimler yapıldı.