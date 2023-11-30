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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever’i makamında ağırladı. Buluşmada Büyükşehir Belediyesi marifetiyle şehir genelinde sürdürülen hizmet ve yatırımlar değerlendirildi.SAKARYA (İGFA) - AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığı ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Başkan Tever, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce’yi makamında ziyaret ederek, şehrimiz genelinde sürdürülen çalışmalar hakkında istişare ve değerlendirmelerde bulunduk.Misafirperverliği için Kıymetli Başkanımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Tever’e nazik ziyareti dolayısıyla teşekkür eden Başkan Ekrem Yüce, yatırım ve hizmetlerin son durumuna ilişkin ise şunları kaydetti:

“Göreve geldiğimiz günden bu yana şehrimiz için gündüz gece demeden çalışıyoruz. Hemşerilerimizden aldığımız güç ve yetkiyle altyapıdan üstyapıya, enerjiden ulaşıma, tarımsal kalkınma hamlelerinden sosyal çalışmalara ve eğitime kadar Sakarya’ya değer katacak yatırımlar gerçekleştirdik. Sakarya’yı daha yaşanılabilir hale getirmek, daha çok yatırım ve eserle imar ve ihya etmek için durmayacak, duraksamayacağız”

SAKARYA’YI HEP BİRLİKTE GELECEĞE HAZIRLIYORUZ

Başkan Yüce, Sakarya’yı ortak akıl ve istişareyle yönetmeye, 1 milyonun üzerinde vatandaşla birlikte kalkındırmaya devam edeceklerini belirteek, "Önümüzdeki süreçte de birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirecek, şehrimizi birlikte büyütecek, kalkındıracak, geliştirecek ve geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz” dedi.