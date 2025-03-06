Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak amacıyla kent merkezinde ve ilçelerde iftar programları düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi, Gölmarmara Kapalı Pazaryeri’nde 2 bin kişilik iftar programı düzenledi. Gölmarmaralı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, oruçlar hep birlikte açıldı. MANİSA (İGFA) - Düzenlenen iftar programına, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan ve CHP Gölmarmara İlçe Başkanı Ferdun Sevenbige, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. İftar öncesinde konuşan Başkan Cem Aykan, dayanışmanın ve paylaşmanın önemine vurgu yaparak, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte birçok projede olduğu gibi sosyal belediyecilik alanında da çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

“Dayanışma ruhunu büyütmeye devam edeceğiz”

İftar programında konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Ramazan ayının manevi atmosferini vurgulayarak, “Gölmarmaralı hemşehrilerim, iyi ki varsınız, iyi ki bir aradayız. Ramazan’da aynı sofrada buluşmak, lokmamızı paylaşmak bizim için en büyük mutluluk. 11 ayın sultanı bu mübarek ayda sizlerle bir arada olmanın sevincini yaşıyorum. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneği bir arada olmak, aynı sofrada buluşup, ekmeğimizi bölüşmek, aynı yemeği paylaşmak. Bundan sonra da hep birlikte dayanışma ruhunu büyütmeye devam edeceğiz. Ramazan ayının bereketi üzerinizden eksik olmasın” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan boyunca kent genelinde iftar sofraları kurmaya ve çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edecek.