Düzenlenen imza gününde en sevilen kitaplarını hayranları için imzalayan Ahmet Ümit, iki gün boyunca Kuşadası'nda kalacak.

Tarihi Kuşadası evlerinin bulunduğu Yıldırım Caddesi'ndeki Çalıkuşu Kültür Evi edebiyat dünyasının önemli isimlerini misafir etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Çalıkuşu Kültür Evi’nin konuğu, yazdığı sürükleyici polisiye romanlarla adından sıkça söz ettiren, yüz binlerce kişi tarafından okunan Türk edebiyatının en sevilen yazarlarından Ahmet Ümit oldu. Etkinlikte, Ahmet Ümit 20'den fazla dile çevrilen 'Başkomser Nevzat' ile 'İstanbul Hatırası', Kırlangıç Çığlığı' ve 'Bir Aşk Masalı' gibi sevilen kitaplarını okuyucuları için imzaladı. Ahmet Ümit, iki gün boyunca Efe Suphi Yazar Konukevi'nde kalacak. Sevilen yazar pazar günü saat 16:00'da ise Ada Modern Sanat Galerisi'nde düzenlenecek söyleşide okurlarıyla tekrar bir araya gelecek.

Kuşadası'nda okurlarıyla buluştuğu için çok mutlu olduğunu belirten Ahmet Ümit, 'Kuşadası Belediyesi, Çalıkuşu Kültür Evi ile Efe Suphi Yazar Konukevi'nde yazarlar için çok güzel bir atmosfer oluşturmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.