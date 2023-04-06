Son günlerde milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayramdan önce yatırılacak emekli maaşları ve ikramiyelerdeydi. Merak edilen konu açıklığa kavuştu.

Binlerce emekli, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin ardından, zamlı maaşların ne zaman hesaplara yatırılacağını sorguluyordu. Ramazan Bayramı'na günler kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşı ve ikramiye ödemelerinin tarihlerini duyurdu. SSK ve Bağkur emeklileri belirlenen tarih aralıklarında maaşlarını alacak.

Peki, emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte tahsis numarasına göre SSK ve Bağ-kur emekli maaşı ve ikramiye ödeme tarihleri.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan'da,

- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan'da

- Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan'da yapılacak.

Bağ-Kur kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

- Ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Nisan'da

- Ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Nisan'da ödenecek.

Haber: Ebru Paksoy