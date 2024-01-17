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Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ın CHP den istifa ederek İyi Parti saflarına geçmesiyle birlikte, Belediye personeline baskılar artmaya başladı.

Efeler Belediyesi çalışanlarının iddiasına göre, CHP den Efeler Belediye Başkan Adayı olan Anıl Yetişkin ile, sosyal medyada hesaplarında arkadaş olan personele, 'arkadaşlıktan çıkın' baskısı yapılmaya başlandı.

Ayrıca CHP den istifa etmeleri ve İyi Parti'ye üye olmaları gerektiğini, olmayanların ise mobbing uygulanacağı iddiaları, personele isyan bayrağını çektirdi.

Üst düzey yöneticilerinin de mobbing uygulandığı da iddialar arasında yer aldı.

Haber: Yaprak Kaplan

