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Hikmet Saatçı yaptığı açıklamada şunları söyledi: "CHP olarak; en düşük emekli maaşının en az asgari ücret kadar olmasıdır dedik ve hala diyoruz.

Akp iktidarı ise bugün en düşük emekli maaşını 10.000 TL olacağını duyurdu.

İktidar sahipleri istiyor ki; emekli kula kulluk etsin.

İnsanda ne yaşama sevinci bırakıyorlar ne de huzur. Can çekişen emekliye asla tekme atmaktan vazgeçmiyorlar.

Kendi milletini sefalete, yoksulluğa ve çaresizliğe teslim edenler yani bu ülkeyi yönetenler emin olun ki; vatandaşın derdi ile tek kelime etmeyecekler, edemeyecekler.

Milletin alın terini enflasyon ile ezenler, yerel seçimler de kendilerinde olmayan kentleri talan ve rant ile süsleme derdine düşecekler.

Emin olun ki yedirmeyeceğiz, bu halkın hakkını yedirmeyeceğiz.

Kentimizi; rant, talan ve yalan ile beslenen bu zihniyete teslim etmeyeceğiz.

Emeklimizin, emekçimizin ve kentlerimizin hakkını sonuna kadar savunacağız." dedi.

Haber: Ömür Yapıcı